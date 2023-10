Phạt quản trị viên, xóa nhóm Facebook 'giang hồ mạng'

Chiều 30.10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với quản trị viên group Facebook Anh em xã hội Bắc - Trung - Nam. Nhóm này quy tụ nhiều "giang hồ mạng", thường xuyên chia sẻ các nội dung kích động, bạo lực.



Cụ thể, L.Đ.N (30 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc và quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, được quy định tại điểm d và e, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ.

L.Đ.N bị xử phạt 15 triệu đồng NGUYỄN TÚ

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, trước đó, đơn vị phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện trang Facebook Anh em xã hội Bắc - Trung - Nam có nhiều bài đăng tải với nội dung lệch lạc.

Nhóm có gần 10.000 thành viên, cơ quan công an đã xác minh và triệu tập làm việc đối với quản trị viên group Facebook này là L.Đ.N. Tại cơ quan công an, qua phân tích các nội dung, L.Đ.N đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Nguyên do, N. đã không kiểm duyệt các bài viết, để các nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook này, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Không chỉ bị xử phạt hành chính, L.Đ.N cũng đồng ý dừng hoạt động đối với trang Facebook Anh em xã hội Bắc – Trung - Nam.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, năm 2022, cơ quan chức năng đã xử phạt gần 20 trường hợp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín chính quyền, địa phương, xử lý hơn 750 thông tin xấu, tác động tiêu cực.

Bên cạnh đó, lực lượng phát hiện các nhóm mua bán thông tin, công cụ tấn công mạng, phục vụ cho tội phạm mạng; làm rõ 11 vụ, 28 nghi phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, làm giả giấy tờ...