Phát sóng phim tài liệu 'TP.HCM - Nửa thế kỷ tên Người'

Bộ phim gồm 5 tập, mỗi tập dài 20 phút, không chỉ nhìn lại dấu mốc ngày 2.7.1976 khi Quốc hội quyết định đặt tên TP.HCM cho thành phố Sài Gòn - Gia Định, mà còn lần theo hành trình hình thành của tên gọi này trong tâm thức người dân suốt nhiều thập niên trước đó.

Hình ảnh trong phim tài liệu TP.HCM - Nửa thế kỷ tên Người ẢNH: TFS

Theo ê kíp sản xuất, tác phẩm được xây dựng trên nhiều nguồn tư liệu quý như bưu ảnh cổ, nhật ký tù chính trị, tư liệu lưu trữ, cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử và các nhà nghiên cứu. Qua đó, bộ phim lý giải hành trình gần 30 năm, từ năm 1946 đến năm 1976, khi tên gọi "thành phố Hồ Chí Minh" đã tồn tại trong lòng nhân dân trước khi được chính thức ghi nhận. Ngoài việc tái hiện các dấu mốc lịch sử, tác phẩm còn khắc họa diện mạo của TP.HCM năng động, sáng tạo, luôn giữ vai trò tiên phong trong phát triển KT-XH.

Bộ phim phát sóng lúc 17 giờ 20 trên HTV9 từ ngày 28.6 - 2.7, phát lại lúc 22 giờ cùng kênh từ 29.6 - 2.7, đồng thời được giới thiệu trên các nền tảng số của HTV. Dự án có sự tham gia tư vấn của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu như PGS-TS Hà Minh Hồng, TS Trần Du Lịch, TS Võ Trí Thành cùng các văn nghệ sĩ và nhân chứng lịch sử, góp phần tạo nên chiều sâu học thuật và giá trị tư liệu cho tác phẩm.