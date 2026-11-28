Chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo những tác động, chuyển biến mạnh mẽ và thực chất. Kết quả đạt được trong lĩnh vực giáo dục đại học (ĐH) là có sự dịch chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

Các quy định đều hướng tới việc mở rộng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình giúp mở rộng không gian phát triển, tạo động lực để các trường ĐH chủ động hơn trong đào tạo, phát triển đội ngũ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội thảo ẢNH: TTXVN

Chương trình mục tiêu quốc gia ưu tiên hiện đại hóa phòng thí nghiệm, xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc tại các cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm và cơ sở đào tạo giáo viên. Các nguồn lực được tập trung để phát triển một số ĐH theo mô hình ĐH nghiên cứu đẳng cấp thế giới và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Để có chính sách tạo đột phá trong giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất trong lĩnh vực giáo dục ĐH phải gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp. Việc đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ và thời điểm. Cơ sở đào tạo đổi mới chương trình và điều kiện thực hành phù hợp. Doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm là căn cứ để điều chỉnh quy mô và bổ sung đặt hàng.

Giảm tối thiểu 20% số cơ sở vào quý 1/2027

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục ĐH công lập theo hướng giảm tối thiểu 20% số cơ sở để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu; công việc này sẽ hoàn thành vào quý 1/2027.

Đồng thời, Chính phủ sẽ triển khai Chiến lược phát triển giáo dục ĐH giai đoạn 2026 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045; trong đó phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm, 3 đến 5 ĐH tinh hoa dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo rà soát cơ cấu lại ngành, nghề, chương trình đào tạo phù hợp với quy mô phát triển của đất nước; dừng các chương trình đào tạo mà xã hội không còn nhu cầu; ưu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, khoa học cơ bản và các lĩnh vực thiết yếu. Siết chặt quản lý chất lượng từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Cụ thể hóa lộ trình này, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, nêu các đích đến năm 2035: 100% cơ sở đạt chuẩn, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 50% (năm học 2025 - 2026 đạt 36,3%), 10 cơ sở thuộc nhóm 200 hàng đầu châu Á, 2 cơ sở thuộc nhóm 100 hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo và nguồn thu từ nghiên cứu, chuyển giao tri thức đạt 15%. Quá trình sắp xếp mạng lưới phải làm rõ năng lực sau tổ chức lại, quyền lợi người học, phương án nhân sự và tài sản.

Chính phủ sẽ triển khai Chiến lược phát triển giáo dục ĐH giai đoạn 2026 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045; trong đó phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm, 3 đến 5 ĐH tinh hoa dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống ảnh minh họa: Nhật Thịnh

Đẩy mạnh cơ chế tự chủ thực chất

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cơ chế tự chủ ĐH toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo với định mức chi ngân sách cho giáo dục ĐH đạt tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước (đã được thể chế hóa trong luật).

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, cơ chế phân bổ sẽ chuyển mạnh sang tài trợ theo sứ mạng, giao nhiệm vụ và đặt hàng gắn với kết quả đầu ra, song song với khơi thông nguồn lực doanh nghiệp và nhà đầu tư xã hội.

Tại phiên tổng kết, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chỉ rõ thể chế tự chủ ĐH hiện chưa đồng bộ do còn chịu điều chỉnh của nhiều luật khác như luật Viên chức, luật Ngân sách nhà nước, luật Quản lý, sử dụng tài sản công, luật Đầu tư công. Đáng lo ngại là nhận thức đồng nhất tự chủ ĐH với tự chủ tài chính. Các trường tự chủ bị cắt giảm chi thường xuyên nên phải dựa vào học phí, vừa đẩy gánh nặng sang gia đình người học, vừa dễ tạo xu hướng tuyển sinh nhiều, ảnh hưởng chất lượng.

Ông Vinh cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chỉ đạo thống kê, kiểm tra xem có hiện tượng giảng viên ĐH chất lượng cao từ các trường công lớn chuyển sang khối trường tư thục nhiều hay không, từ đó có chính sách giữ vững vai trò cho các trường ĐH tinh hoa, trọng điểm.

Trước đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định hệ thống công lập giữ vai trò nòng cốt, phát huy vai trò dẫn dắt của các ĐH quốc gia và trường trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Thể chế tự chủ ĐH cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thực chất, hiệu quả. "Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.