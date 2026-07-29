Phát triển đến đâu, an ninh đến đó

Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 29.7, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trình bày Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.
7 mục tiêu cụ thể phải đạt được
Về chiến lược an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị, đã xây dựng được hình ảnh Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn.
Tuy nhiên, cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn; tình trạng mất cảnh giác, chỉ chú ý đến lợi ích kinh tế, chưa quan tâm đầy đủ đến yêu cầu an ninh.
Trong khi đó, thế giới biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, với 3 cuộc khủng hoảng đồng thời về trật tự thế giới, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược; xuất hiện các chiến trường mới trong cạnh tranh nước lớn (không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian biển và đại dương) tác động trực tiếp, nhiều mặt đến an ninh và bảo vệ an ninh của Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, là nước có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, Việt Nam đã trở thành “trọng tâm của trọng tâm” trong cạnh tranh nước lớn. Đi đôi với những cơ hội, thuận lợi, sức ép an ninh từ bên ngoài, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam; rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng.
Nghị quyết cũng xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn. Trong đó, bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân; tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ.
Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó". Tăng cường bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới.
Mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia; an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển; bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa.
Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, cùng với các lực lượng khác đủ năng lực phòng ngừa, đẩy lùi, giải quyết mọi nguy cơ, thách thức đối với an ninh, ứng phó với các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
Trong khi đó, Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển - thành tố then chốt xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, gồm xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người. Tập trung xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho đất nước và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.
Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển xác định mục tiêu tổng quát, xác định mục tiêu đến năm 2030 “cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” với 6 chỉ tiêu cụ thể. Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2045 xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Pháp luật, đạo đức, văn hóa, trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng trở thành nền tảng điều chỉnh hành vi của mọi người dân; “trật tự tự thân” của xã hội được hình thành vững chắc…
Cụ thể, 6 chỉ tiêu gồm: cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; ban hành Bộ tiêu chí xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và các bộ chỉ số về quản trị xã hội hiện đại, an ninh con người, an sinh xã hội, chất lượng sống, hạnh phúc xã hội và niềm tin xã hội.
Kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội; phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.
Hoàn thành xây dựng Chính phủ số; Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về Chính phủ điện tử và Chính phủ số và nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số an ninh mạng toàn cầu. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt giá trị trung bình cả nước trên 88%.
Bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương; 100% người dân được khám sức khoẻ hằng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân; tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%.
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, so với các nghị quyết mà Đảng ta đã ban hành, điểm mới cốt lõi của nghị quyết là lần đầu tiên Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện, xác lập tầm nhìn chiến lược về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước, khẳng định xây dựng xã hội không chỉ là kết quả của phát triển kinh tế mà là một trụ cột quan trọng trong mô hình phát triển đất nước.
Đặt con người ở vị trí trung tâm và an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển. Xác định xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại chủ động, thông minh, có năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro xã hội là một đột phá chiến lược…
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