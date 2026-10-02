Phát triển không gian đọc, trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc cho thiếu nhi

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ngày 30.9 ban hành Công văn số 634-CV/TWĐTN-CTTTN về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN về nâng cao văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng.

Trước đó, ngày 15.1.2024, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành Chỉ thị số 02 về việc tiếp tục nâng cao văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng. Qua triển khai, các cấp bộ Đoàn, Đội đã tổ chức nhiều mô hình, hoạt động góp phần hình thành thói quen đọc sách, đọc báo và phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi.

Đổi mới văn hóa đọc trong môi trường số

T.Ư Đoàn đề nghị nâng cao văn hóa đọc cho thiếu nhi ẢNH: CTV

Trong bối cảnh chuyển đổi số, mạng xã hội, các nền tảng số và loại hình truyền thông mới phát triển nhanh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 02, gắn với thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17.3.2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Các cấp bộ Đoàn, Đội cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phát triển văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng, xác định đây là nội dung thường xuyên trong công tác giáo dục. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, đổi mới phong trào "Đọc và làm theo báo Đội", sinh hoạt chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng", ngày hội đọc sách và các mô hình khuyến đọc phù hợp.

Nội dung và phương thức phát triển văn hóa đọc cũng cần phù hợp với môi trường số. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác sách, báo điện tử, xuất bản phẩm số, học liệu số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp với lứa tuổi.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu chú trọng trang bị cho thiếu nhi kỹ năng lựa chọn sách, báo, xuất bản phẩm và nguồn thông tin chính thống; kỹ năng đọc có chọn lọc, nhận diện, phòng tránh thông tin sai lệch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng; nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan.

Ưu tiên thiếu nhi vùng khó khăn

T.Ư Đoàn đề nghị tổ chức Đội ở các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả các không gian đọc dành cho thiếu nhi; hỗ trợ các liên đội duy trì, phát triển tủ sách, thư viện xanh, góc đọc thân thiện và không gian đọc gắn với sinh hoạt Đội.

T.Ư Đoàn đề nghị xây dựng môi trường đọc lành mạnh, an toàn, thân thiện cho thiếu nhi ẢNH: CTV

Các nguồn lực xã hội được khuyến khích tham gia hỗ trợ sách, báo, thiết bị đọc và các điều kiện phục vụ phát triển văn hóa đọc, trong đó ưu tiên thiếu nhi vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi khuyết tật.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Đội với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà trường, gia đình, hệ thống thư viện, các cơ quan báo chí, xuất bản và các lực lượng xã hội nhằm xây dựng môi trường đọc lành mạnh, an toàn, thân thiện cho thiếu nhi.

Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, mô hình, hoạt động phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm báo chí, xuất bản điện tử, truyền thông đa phương tiện và phối hợp với các cấp bộ Đoàn, Đội tổ chức hoạt động khuyến đọc.