Phát triển sâm Việt Nam trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc tế

Hội thi sâm Ngọc Linh ở Kon Tum là cơ hội để người dân, doanh nghiệp tham gia thi tuyển những củ sâm to, đẹp do chính tay họ vun trồng. Ban tổ chức sẽ chọn ra củ sâm to, đẹp, chất lượng nhất để trao giải.