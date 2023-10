Phạt vi phạm nồng độ cồn: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Dù được tuyên truyền rộng rãi nhưng ở Hà Nội vẫn phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong người có nồng độ cồn NGUYÊN QUANG

N GĂN CHẶN NHỮNG VỤ TAI NẠN ĐAU THƯƠNG

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ…, ngoài những chuyên đề, kế hoạch của công an các tỉnh thành, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác tăng cường xử lý vi phạm theo tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ" trên phạm vi toàn quốc.

Thành phần tổ công tác gồm lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục CSGT và công an các địa phương, ra quân tăng cường xử lý từ 25.8 - 15.10.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết động thái này để duy trì, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, từng bước hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia thì không lái xe" cho toàn xã hội.

Theo thiếu tướng Trung, sau 25 ngày thực hiện, 6 tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và bàn giao cho công an các đơn vị, địa phương xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trong số vi phạm này, bước đầu lực lượng chức năng xác định có hơn 160 trường hợp là công chức, công an, nhà báo, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Những trường hợp vi phạm sẽ bị gửi thông báo về đơn vị công tác để có hình thức kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Để tiếp tục ngăn chặn những vụ tai nạn đau thương từ nồng độ cồn, ma túy và hình thành thói quen, văn hóa cho người dân, thiếu tướng Trung cho biết sắp tới Cục CSGT sẽ tăng cường tổng kiểm soát hoạt động vận tải, tiếp tục xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn; đồng thời cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong công an nhân dân ký cam kết và sẽ nêu gương những chiến sĩ đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

V ẪN CÒN MỘT BỘ PHẬN BẤT CHẤP

Tại Hà Nội, để thói quen văn hóa "đã uống rượu bia thì không lái xe" được bền vững, thời gian gần đây, Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) đã triển khai 14 tổ công tác xử lý vi phạm chéo địa bàn. Các tổ làm việc vào nhiều khung giờ, trong đó trọng tâm là từ 22 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau.

Tuy nhiên, dù đã được cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng, cùng với mức xử phạt nặng nhưng sau khi uống rượu bia, một bộ phận người dân, thậm chí cả cán bộ, công chức, viên chức công tác ở nhiều ngành vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, người vi phạm luôn đưa ra muôn vàn lý do để "né" đo nồng độ cồn, biện minh cho lỗi của mình.

Tối 6.10, tại đường Tố Hữu (Q.Hà Đông, Hà Nội), tài xế điều khiển ô tô biển số 30H-166.XX có biểu hiện né tránh nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe. Quá trình dừng phương tiện, tài xế N.T.T (54 tuổi, trú Hà Nội) viện lý do đang đưa người thân đi cấp cứu nên từ chối việc kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, CSGT động viên tài xế chấp hành, còn người bệnh sẽ được hỗ trợ chuyển xe khác đưa đến bệnh viện. Qua đo nồng độ cồn, CSGT phát hiện tài xế T. vi phạm ở mức 0,195 mg/lít khí thở. Với mức vi phạm này, ông T. bị lập biên bản xử phạt với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Cũng tối 6.10, trong gần 2 giờ làm việc trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác của lực lượng CSGT đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Là một trong 3 người vi phạm, tài xế N.T.B (trú Hà Nội, người điều khiển xe máy biển số 29B1-841.XX) cho biết vừa đi ăn uống với bạn bè, trong lúc ăn có uống 5 cốc bia và thấy bản thân "vẫn còn tỉnh táo" nên đã lái xe đi về. Kết quả đo nồng độ cồn thể hiện ông B. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,521 mg/lít khí thở (vượt mức kịch khung 0,121 mg/lít khí thở).

Theo ghi nhận thực tế của Thanh Niên tại một số tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu ở TP.HCM như đường Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Văn Đồng…, khách đến vui chơi, ăn nhậu sau đó tự lái xe ra về, bất chấp hiểm nguy cho bản thân và người tham gia giao thông.

Cụ thể, khuya 6.10, anh N.C (35 tuổi, quê Bình Phước) sau khi dùng bia rượu cùng đồng nghiệp tại một quán nhậu trên đường Hoàng Sa (Q.1) thì tự lái xe máy ra về. 22 giờ 30, khi anh N.C chạy trên đường Điện Biên Phủ, đến đoạn giao với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) thì có dấu hiệu loạng choạng nên bị tổ công tác CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Kết quả, nồng độ cồn đo được từ anh N.C là 0,929 mg/lít khí thở. Với nồng độ cồn như trên, anh N.C bị CSGT xử phạt ở mức kịch khung (>0,4 mg/lít khí thở): tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tương tự, khuya 6.10, trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua địa bàn Q.1 và Q.Bình Thạnh), anh L.M (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và anh L.T.A.Đ (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) cũng bị đơn vị này xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung; 8 trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn ở 2 mức: từ dưới 0,25 mg/lít và vượt quá 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở.

Khoảng 4 giờ sáng 7.10, khi đã nhậu say bí tỉ và cố tình về lúc rạng sáng để tránh CSGT, ông N.H.D (64 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) vẫn bị CSGT Tuần tra dẫn đoàn phát hiện đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé, Q.1), kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,813 mg/lít khí thở.

Theo Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, từ ngày 15.12.2022 - 5.10.2023, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý 3.221 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong tuần đầu tiên của tháng 10.2023, CSGT Tuần tra dẫn đoàn đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tức 15 trường hợp vi phạm/ngày.

Còn trên địa bàn đảm trách của Đội CSGT Công an TP.Thủ Đức, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị này đã xử phạt 6.210 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng tháng 9.2023, CSGT Công an TP.Thủ Đức xử phạt 574 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tức gần 20 trường hợp vi phạm/ngày. Theo số liệu mới nhất từ ngày 1 - 6.10, đơn vị này xử phạt 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tức gần 27 trường hợp/ngày.

" Đ Ã UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG LÁI XE"

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, trong 9 tháng năm 2023, trên toàn địa bàn TP.HCM, Phòng CSGT phát hiện, xử phạt 93.507 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong đó, có 93.086 trường hợp là xe máy và 421 trường hợp là xe ô tô.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, nhằm nâng cao năng lực cưỡng chế trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong công tác xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn bằng nhiều hình thức để xử lý vi phạm triệt để...

Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng CSGT đã được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm theo quan điểm "không có vùng cấm, không ngoại lệ" theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Đối với các trường hợp phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tiến hành ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc điều khiển phương tiện trong trạng thái say xỉn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại những hậu quả nặng nề, thương tâm cho người tham gia giao thông. Do đó, Phòng CSGT khuyến cáo người dân "đã uống rượu bia thì không lái xe".