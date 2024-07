Phẫu thuật '2 trong 1' cứu cụ bà nguy kịch do biến chứng sỏi mật

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, bệnh nhân bắt đầu bị sốt từng cơn kèm đau hạ sườn phải từ trước khi nhập viện một tuần, đã đi hai bệnh viện tại TP.HCM nhưng chưa được điều trị triệt để. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật cắt tử cung phần phụ do ung thư cổ tử cung cách đây 4 tháng và 6 năm trước; từng có chỉ định phẫu thuật cắt túi mật do sỏi túi mật nhưng chưa thực hiện. Bệnh nhân hiện bị liệt nửa người phải, là di chứng sau tai biến mạch máu não cách đây 4 năm. Bệnh nhân cũng đang điều trị tăng huyết áp, ngoài ra còn bị bệnh rung nhĩ mạn, hở van 3 lá, suy tim.



Ngày 26.7, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Toàn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, cho biết qua khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng ghi nhận bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật, tắc mật và nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ. Bệnh nhân còn bị tràn dịch màng phổi phải và hạch rốn phổi phải do ung thư cổ tử cung di căn. Với các tình trạng này, trên nền người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nhiều nguy cơ sốc nhiễm trùng, tắc mật - suy gan, viêm phúc mạc mật… đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật cho người bệnh H.A

"Trước tình thế này, bệnh nhân cần được thực hiện 2 cuộc phẫu thuật là phẫu thuật nội soi cắt túi mật để điều trị viêm túi mật do sỏi và phẫu thuật nội soi mật tụy ngược dòng để cắt cơ vòng Oddi lấy sỏi ống mật chủ. Tuy nhiên, nếu thực hiện từng phẫu thuật riêng lẻ thì sau cuộc phẫu thuật thứ nhất, sẽ mất thêm nhiều thời gian để người bệnh có thể đáp ứng thể trạng cho cuộc phẫu thuật thứ hai, rủi ro cho tính mạng người bệnh cũng tăng cao", bác sĩ Toàn phân tích.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định dùng kháng sinh điều trị ngay, sau đó sẽ phẫu thuật "2 trong 1". Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật “2 trong 1” vốn phức tạp, thêm vào đó người bệnh lại cao tuổi, liệt nửa người và ung thư di căn phổi - màng phổi càng gây khó khăn cho ê kíp.

Sau 2 giờ cân não, ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ đã lần lượt nội soi cắt túi mật và nội soi mật tụy ngược dòng cắt một phần cơ vòng Oddi, lấy hết sỏi đường mật cho người bệnh. Sau một tuần điều trị, người bệnh đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

"Sỏi túi mật thường được phát hiện qua siêu âm bụng với độ chính xác cao. Do đó, người bệnh cần chủ động khám sức khỏe định kỳ. Khi có các triệu chứng bất thường như đau hạ sườn phải, sốt cao, ớn lạnh... nên đi khám để kịp thời phát hiện viêm túi mật và điều trị", bác sĩ Toàn khuyến cáo.