Thời sự

Phẫu thuật cứu sống ca bệnh u não hiếm gặp

Quỳnh Trân
28/11/2025 19:06 GMT+7

Một bệnh nhân bị u não với 2 khối u cực đại ở cả 2 bán cầu não, may mắn đến bệnh viện kịp thời để phẫu thuật nên đã được cứu sống.

Chiều 28.11, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) thông tin đến báo chí về ca bệnh u não hiếm gặp. Đó là bệnh nhân N.T. P (47 tuổi) có 2 khối u cực đại ở cả 2 bán cầu não, dẫn đến tình trạng nhức đầu kéo dài, chóng mặt và buồn ói.

- Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Văn Long cùng ê kíp đang thực hiện ca mổ phức tạp

ẢNH: KIM ANH

Bác sĩ Đỗ Văn Long, chuyên khoa Ngoại thần kinh - cột sống (Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh) cho biết: "Bệnh nhân N.T.P có 2 khối u não rất lớn được phát hiện cùng một lúc. Trước khi có triệu chứng đau nhức, bệnh nhân tự mua thuốc uống trong thời gian dài, nhưng không thuyên giảm. Vì thế, khối u lớn dần. Qua hình ảnh MRI và cho thấy có 2 khối u, đường kính từ 5-7 cm, mỗi khối u tương đương 1 trái cam. Với 2 khối u cực đại ở cả 2 bán cầu não như thế này, không chỉ ảnh hưởng đến việc vận động mà còn đe dọa tính mạng bệnh nhân".

- Ảnh 2.

1 trong 2 khối u cực đại đã được bóc tách và lấy trọn ra ngoài

ẢNH: KIM ANH

Ca mổ dự báo khá phức tạp, do một bệnh nhân mà phải phẫu thuật cùng lúc cả 2 khối u não ở 2 bên bán cầu não là chuyện không hề dễ dàng. Chưa hết, các khối u đã chèn sâu vào những cấu trúc quan trọng của não, như màng não, xương sọ và làm ảnh hưởng đến những cấu trúc bên ngoài, làm tăng sinh mạch máu dẫn đến tình trạng sẽ mất rất nhiều máu.

- Ảnh 3.

Niềm vui của bệnh nhân (trái) sau ca phẫu thuật sinh tử

ẢNH: KIM ANH

"Chúng tôi đã đặt những điện cực cùng hệ thống theo dõi định vị thần kinh trong từng góc mổ. Từ đó, xác định vùng phẫu thuật của não để tránh tổn thương những cấu trúc quan trọng. Do tình trạng bệnh nhân mất máu nhiều, bắt buộc phải chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra từ việc truyền máu đến việc theo dõi gây mê trong lúc mổ. Ê kíp mổ cũng đã mạnh dạn lựa chọn phương án phẫu thuật "1 thì" để lấy trọn 2 khối u", bác sĩ Long chia sẻ về ca bệnh u não hiếm gặp này.

Theo bác sĩ Long, phương pháp phẫu thuật "1 thì" là phẫu thuật được thực hiện hoàn thành chỉ trong một lần, không cần các lần phẫu thuật bổ sung. Điều này giúp hạn chế biến chứng có thể xảy ra sau nhiều lần mổ, tiết kiệm chi phí và giúp bệnh nhân nhanh hồi phục.

Tin vui là sau hơn 5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn 2 khối u ra ngoài, ca mổ đã thành công. Và chỉ sau 2 tiếng nghỉ ngơi, bệnh nhân P. đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc với đội ngũ thầy thuốc chăm sóc và người nhà. Dự kiến trong vòng 6 ngày, bệnh nhân được xuất viện.

