Phẫu thuật thẩm mỹ tốn kém, đau đớn… nhưng chưa chắc gì 1 lần đã đẹp

Những ngày qua câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ được dư luận quan tâm đặc biệt từ thông tin cô gái N.T.P. (25 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) tử vong khi làm đẹp tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center. Vụ việc làm cho nhiều người hoang mang và đặt ra câu hỏi liệu rằng có nên “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” vì phẫu thuật thẩm mỹ là một quá trình phức tạp, tiêu tốn nhiều tiền của cũng như tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe.

Một số ý kiến khác lại cho rằng “Một con sâu không thể làm rầu nồi canh” bởi hiện tại một số bệnh viện uy tín có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đặt sức khỏe của người dân lên trên trước khi đạt được cái đẹp. Hơn nữa, việc làm đẹp, cải thiện những khuyết điểm trên cơ thể là nhu cầu chính đáng và phẫu thuật thẩm mỹ luôn là “chìa khóa” để người trẻ hiện thực hóa giấc mơ.

Hành trình hoàn thiện vẻ đẹp thông qua phẫu thuật thẩm mỹ chưa bao giờ là dễ dàng vì vậy mỗi người khi có ý định này phải dành thời gian để tìm hiểu những phương pháp phù hợp và đôi khi là chấp nhận sự thật phũ phàng là chưa chắc gì "dao kéo" 1 lần đã có được ngoại hình như ý.

TikToker "Bé Duy TikTok" hay Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1999) một trong những người trẻ công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần trên kênh cá nhân. Cụ thể, Khánh Duy chia sẻ anh đã trải qua 4 lần chỉnh sửa chiếc cằm của mình. Nam TikToker cho biết chiếc cằm của anh sau 3 lần phẫu thuật đã bị lệch, sưng đỏ và phần da có nguy cơ bị thủng do miếng độn cằm mất sự kết nối với khung xương. Hiện tại, Khánh Duy đang trong quá trình nghỉ dưỡng sau lần phẫu thuật thẩm mỹ cằm thứ 4.

“Phẫu thuật thẩm mỹ là hên xui may rủi…Bởi vì trong cuộc sống ai cũng muốn hướng đến sự hoàn hảo và ngay cả bản thân mình cũng đang đi tìm sự hoàn hảo cho chính mình”, Khánh Duy chia sẻ trong một video trên TikTok.

Bị hư mũi vì thẩm mỹ “chui”

Trải qua 2 lần sửa mũi, Võ Hồng Thu An (20 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) "dao kéo" lần đầu hồi năm 17 tuổi. Hiện tại, Thu An đang trong quá trình hồi phục sau cuộc phẫu thuật mũi lần 2.

Thu An kể: “Cách đây 3 năm mình có làm mũi tại một cơ sở thẩm mỹ chui với giá 15 triệu đồng. Sau một thời gian mũi có tình trạng lộ sụn và co rút khiến mình lo sợ sẽ có những biến chứng nên đã tìm hiểu một địa điểm khác uy tín hơn để sửa lại chiếc mũi với giá 38 triệu. Sau phẫu thuật mình phải mất 3 tháng để chăm sóc vết thương, kiêng cử trong ăn uống và hạn chế vận động mạnh để chiếc mũi được ổn định”, Thu An chia sẻ.





Thu An cho biết cô khao khát có được vẻ ngoài xinh đẹp nên chấp nhận đánh đổi thời gian, tiền bạc và sự đau đớn cho 2 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Khi được hỏi về việc có hối hận không khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái trẻ cho biết chỉ hối hận khi đã hấp tấp tìm đến một địa chỉ không uy tín. Theo An, phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, điều quan trọng là mỗi người cần phải tìm hiểu kỹ về địa điểm và bác sĩ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Thu An kể lần 2 cô được bác sĩ làm mũi cấu trúc, sử dụng sụn nhân tạo và dùng sụn tai để tạo chóp mũi cân đối hơn, điểm mà lần phẫu thuật đầu tiên chưa đáp ứng được.

Hiện tại dù đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật nhưng An vẫn dành thời gian để livestream trên trang TikTok cá nhân với hơn 30.000 lượt theo dõi để chia sẻ về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ an toàn. Cô mong muốn từ chính kinh nghiệm đã trải qua có thể giúp được nhiều người trẻ đang có dự định “dao kéo” được làm đẹp nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.

Tích lũy cả năm để đi phẫu thuật thẩm mỹ

Là nhân viên của một công ty truyền thông nên việc có ngoại hình sẽ giúp cho N.A.K. (24 tuổi, làm việc tại đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM) thuận lợi hơn trong công việc. Hiểu được điều này nên N.A.K. đã sử dụng hết số tiền tiết kiệm của mình trong một năm để chi trả cho 2 lần phẫu thuật mũi. Ca phẫu thuật đầu tiên bắt đầu hồi tháng 5 sau khi K. tìm đến một người bạn đang làm thẩm mỹ để nhờ can thiệp vào chiếc mũi được anh này cho là thấp và thiếu sự cân đối. Do quen biết với chủ cơ sở thẩm mỹ trên nên K. được đơn vị này giảm giá 50% chi phí và ca phẫu thuật này trị giá 25 triệu đồng.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, K. phải xin nghỉ việc 1 tuần để nghỉ dưỡng. Anh K. kể ngoài những cơn đau nhức, phải thở bằng miệng thì mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn điển hình như việc không thể tự gội đầu, khiêng vác vật nặng… Sau một tháng vết thương đã dần ổn định thì K. nhận ra dáng mũi không cân đối với gương mặt, phần đầu bị lộ ra thiếu tự nhiên. Từ một người đi tìm sự hoàn hảo của bản thân thì nay anh K. lại càng tự ti hơn mặc dù phải chịu đựng nhiều sự đau đớn.

Không hài lòng với chiếc mũi đã sửa, K. đã dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại để tiếp tục ca phẫu thuật lần 2 hồi tháng 8. Lần này K. vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của đơn vị đã làm phẫu thuật cho anh trước đó. May mắn là sau đó chàng trai trẻ đã có được chiếc mũi ưng ý: “Ngoài việc phải tìm đến bác sĩ giỏi, bệnh viện uy tín thì một ca phẫu thuật có thành công hay không còn phụ thuộc một phần vào sự may mắn của bạn. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng một tâm thế rằng sẽ không có được diện mạo như ý chỉ sau một lần phẫu thuật thẩm mỹ”, K. chia sẻ.