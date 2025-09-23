Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gặp biến chứng ở vùng mặt do tiêm filler

Lê Công Sơn
23/09/2025 12:10 GMT+7

Ngay sau khi bệnh nhân đến thăm khám, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) chẩn đoán bị viêm mô tế bào lan tỏa, hình thành nhiều ổ áp xe trên mặt. Vùng nhiễm trùng đã làm mất ranh giới giữa mô khỏe mạnh và mô bị hoại tử, dễ gây nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Sáng 23.9, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) cho biết, bác sĩ Lê Duy Anh, Phó trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh qua thăm khám đã phát hiện trường hợp bà N.T.T.M (40 tuổi) đang sống tại TP.HCM có tình trạng ở vùng mặt và thái dương trái bị sưng rất to, đang tấy đỏ. 

Lý do theo bệnh nhân trình bày có thể là hậu quả do bà có tiêm filler cách đây một năm. Thời gian gần đây bỗng nhiên sau những bữa ăn thì vùng mặt bắt đầu đau và sưng to.

Phẫu thuật thành công khắc phục biến chứng do tiêm filler ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh - Ảnh 1.

Bệnh nhân đã được thăm khám nhanh và phẫu thuật kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh

ẢNH: BVCC

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh khẩn trương cho bệnh nhân nhập viện 2 ngày ở lại điều trị nội khoa để theo dõi và khoanh vùng ổ viêm. Khi mọi thứ đã ổn thì ê - kíp mổ bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Các thầy thuốc sử dụng phương pháp gây mê toàn thân, cẩn trọng rạch dẫn lưu mủ theo đường chân tóc để kiểm soát ổ áp xe mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hạn chế tối đa sẹo trên mặt người bệnh. 

Từ đó, những ổ mủ biến chứng đều được xử lý triệt để, với lượng mủ lấy ra khoảng 150 - 200ml. Hiện bệnh nhân đã hết sốt, ổn định sức khỏe và được cho xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú.

Được biết, biến chứng do tiêm filler có thể xuất hiện sau một thời gian dài, thậm chí là vài năm nên người bệnh thường chủ quan, ít theo dõi thăm khám. Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh cũng đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp tiêm filler mũi vài năm đầu đẹp, sau đó mới phát sinh sưng, nhiễm trùng như trường hợp của bà N.T.T.M, đa phần do sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc do người thiếu chuyên môn thực hiện...

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh trường hợp bà N.T.T.M nếu không được phẫu thuật và xử lý triệt để, nguy cơ biến chứng sẽ rất cao, có thể dẫn đến tình huống liệt mặt, giảm biểu cảm, nhiễm trùng huyết và thậm chí có thể tử vong.


Khám phá thêm chủ đề

tiêm filler phẫu thuật thẩm mỹ biến chứng y khoa áp xe trên mặt Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh biến chứng phẫu thuật
