Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng với khoảng 1,6 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo niên giám thống kê y tế 2019 - 2020, phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi - là một trong những bệnh có số tử vong cao trong nước.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học y sinh, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, phế cầu khuẩn lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi trong không khí. Bệnh lưu trú trong vùng mũi họng, có thể tìm thấy từ 5% - 90% ở người khỏe mạnh. Vi khuẩn này gây ra các bệnh lý nguy hiểm như: viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang. Tỷ lệ tử vong dao động từ 15 - 20%, có thể tăng lên 30 - 40% ở người cao tuổi.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Cao Hữu Nghĩa phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Thông tin trên được nêu ra tại buổi họp báo về chủ đề “Nâng cao nhận thức phòng ngừa phế cầu khuẩn - vì một Việt Nam khỏe mạnh” sáng nay 24.8, tại TP.HCM, do Pfizer Việt Nam phối hợp Hội Hen - dị ứng - miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức.

Nhóm người có nguy cơ cao mắc phế cầu khuẩn gồm: trẻ nhỏ dưới 5 tuổi; người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt trên 65 tuổi; bệnh nhân có bệnh nền tim mạch, phổi, đái tháo đường, HIV/AIDS; người ghép tạng; bệnh nhân ung thư đang điều trị.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - dị ứng - miễn dịch lâm sàng TP.HCM, cho biết phế cầu khuẩn là cái tên vẫn còn xa lạ với nhiều người Việt.

Bà Lan cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với khoảng 18 triệu người trên 60 tuổi. Ở nhóm này, bệnh lý hô hấp do phế cầu khuẩn tiến triển nhanh và nguy hiểm hơn so với người trẻ.

Bà Lan nhấn mạnh, hệ thống y tế hiện nay tập trung phần lớn nguồn lực vào điều trị; trong khi phòng bệnh mới là giải pháp bền vững, hiệu quả và tiết kiệm hơn rất nhiều. Việc chủ động phòng ngừa không chỉ giúp giảm tỷ lệ tử vong mà còn góp phần giảm tải áp lực cho các bệnh viện.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Nội hô hấp, Phó trưởng ban điều hành Đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tại Việt Nam, việc điều trị mỗi ca viêm phổi rất tốn kém, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể chi phí phục hồi chức năng và công sức chăm sóc của người nhà bệnh nhân.

Bà Hương khuyến nghị một số giải pháp phòng ngừa gồm: theo dõi sức khỏe định kỳ; duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng; thực hiện vệ sinh hô hấp như: rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang…