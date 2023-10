Phe đối lập thắng cử, New Zealand sẽ có thủ tướng mới

Tờ NZ Herald đưa tin đảng Dân tộc của New Zealand giành được 39% phiếu bầu trong khi đảng ACT dự kiến sẽ nằm trong chính phủ liên minh có 9% phiếu bầu. Diễn biến này giúp hai đảng có đủ ghế giành thế đa số (ước tính 61 ghế) trong quốc hội 120 ghế và có quyền lập chính phủ mới, theo Ủy ban Bầu cử New Zealand.



Ông Christopher Luxon, lãnh đạo đảng Dân tộc, chào người ủng hộ tại Auckland ngày 14.10 REUTERS

Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Chris Hipkins chỉ giành được 26% số phiếu. Ông Hipkins, mới tiếp quản quyền lãnh đạo hồi tháng 1 từ bà Jacinda Ardern, thừa nhận thất bại và cho biết đã chúc mừng ông Christopher Luxon, người dự kiến sẽ trở thành tân thủ tướng.

"Kết quả đêm nay không phải điều chúng ta muốn, nhưng tôi muốn các bạn tự hào về những gì chúng ta đã đạt được trong 6 năm qua", ông Hipkins nói với người ủng hộ tại Wellington, theo AFP. Với việc được dự đoán chỉ giành được 34 ghế, đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của Công đảng, chấm dứt 6 năm cầm quyền của đảng này.

Công đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử gần nhất hồi năm 2020 nhưng sau đó mất dần sự ủng hộ do chính sách phong tỏa chống Covid-19 và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Thủ tướng Chris Hipkins tại Wellington ngày 14.10 AFP

Trong khi đó, ông Luxon, cựu doanh nhân ngành hàng không, nói rằng người New Zealand đã bỏ phiếu vì sự thay đổi và ông hứa sẽ thực hiện những mong mỏi của người dân, xây dựng nền kinh tế và giảm thuế. Chiến dịch tranh cử năm nay bị phủ bóng bởi tình hình kinh tế ngày càng khó khăn và chi phí sinh hoạt tăng cao ảnh hưởng nặng đến người dân xứ kiwi.

Trong 100 ngày đầu tiên sau khi tiếp quản chính phủ, đảng Dân tộc trung hữu có kế hoạch bài trừ nạn phạm tội ở giới trẻ, cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học và bãi bỏ kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính phủ Công đảng.

Ông Luxon (53 tuổi) từng có 7 năm làm Tổng giám đốc hãng hàng không Air New Zealand và được đánh giá là lãnh đạo tương lai khi ông bước chân vào chính trường hồi năm 2019. "Người New Zealand sẽ thức dậy với không chỉ một ngày mới, mà còn là lời hứa về một chính phủ mới và đường hướng mới. Tôi không thể chờ để bắt đầu công việc vì New Zealand đã chọn thay đổi và chúng ta sẽ đưa đất nước này quay lại đúng hướng", ông Luxon nói với người ủng hộ tại Auckland.