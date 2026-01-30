Phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được xác định là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
Sự kiện góp phần khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của tỉnh để tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch; thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đây cũng là dịp thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng vùng và liên vùng, nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trong những năm tiếp theo. Với nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ thu hút đông đảo khách quốc tế và nội địa đến tham quan, trải nghiệm tại tỉnh Gia Lai, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế khác, tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch tỉnh Gia Lai cả về quy mô, chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách đảm bảo tính bền vững; xây dựng và khẳng định hình ảnh du lịch tỉnh - đại ngàn, biển xanh là bản sắc độc đáo của Gia Lai. Tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa với các sản phẩm có tính sáng tạo cao gắn với du lịch nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy và đóng góp vào tăng trưởng của địa phương.
Các hoạt động, sự kiện chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Gia Lai gồm Quy Nhơn, Pleiku, các xã, phường trọng điểm phát triển du lịch. Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Gia Lai và các tỉnh, thành phố.
Dự kiến, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026 với nhiều hoạt động xuyên suốt đến cuối năm 2026.
Dịp này, chuỗi các hoạt động, lễ hội du lịch - văn hóa nghệ thuật - ẩm thực - cà phê của Gia Lai gồm chương trình chiếu phim; triển lãm ảnh; chương trình đại nhạc hội K-pop; chương trình xúc tiến, truyền thông, quảng bá du lịch Gia Lai trong và ngoài nước; giải quốc tế về võ, thuyền máy, bóng đá...; hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển kinh tế du lịch... cũng được tổ chức.
