Du lịch Tin tức - Sự kiện

Gia Lai mời ASEAN về với Năm Du lịch quốc gia 2026

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/01/2026 14:11 GMT+7

Tại Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2026 ở Philippines, Gia Lai quảng bá hình ảnh điểm đến xanh, giàu bản sắc và kết nối truyền thông quốc tế, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh đăng cai.

Chiều 28.1, tại Trung tâm triển lãm Mactan Expo (TP.Lapu-Lapu, Cebu, Philippines), lễ khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN (ASEAN Tourism Forum - ATF) 2026 chính thức diễn ra với chủ đề "ASEAN - Navigating the Future Together" (ASEAN - Cùng nhau định hướng tương lai). Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp phục hồi bền vững và chuyển đổi số trong ngành du lịch khu vực.

Gia Lai mời ASEAN về với Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 1.

Lễ khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN tại Philippines

ẢNH: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn tham dự ATF 2026, đồng thời triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch địa phương tại diễn đàn và Hội chợ Du lịch quốc tế Travex 2026.

Travex 2026 được xem là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ ATF và là hội chợ du lịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự kiện quy tụ hơn 500 nhà cung cấp dịch vụ du lịch từ các nước ASEAN, hàng trăm người mua quốc tế và giới truyền thông, với hơn 10.000 cuộc hẹn B2B được sắp xếp trước. Travex tập trung vào các xu hướng như du lịch bền vững, du lịch MICE, du lịch di sản và sản phẩm đặc trưng của từng quốc gia.

Tại Travex 2026, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam xác định đây là hoạt động xúc tiến trọng điểm. Gian hàng Việt Nam được tổ chức quy mô lớn với thông điệp "Vietnam - Timeless Charm" (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), giới thiệu chính sách visa mới, các đường bay quốc tế vừa mở và những sản phẩm du lịch tiêu biểu tới các thị trường trọng điểm.

Trong không gian chung của Việt Nam, Năm Du lịch quốc gia 2026 - Gia Lai được giới thiệu như điểm nhấn mới của du lịch Tây nguyên. Gian hàng trưng bày không gian Tết Việt, tạo ấn tượng văn hóa truyền thống với khách tham quan. Tham gia gian hàng có đại diện các địa phương như Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An cùng nhiều doanh nghiệp du lịch trong nước.

Riêng Gia Lai tập trung quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa và hệ sinh thái xanh bền vững, nhấn mạnh lợi thế "đại ngàn - biển xanh". Địa phương giới thiệu các tour trải nghiệm thiên nhiên, du lịch cộng đồng và các sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu như cà phê, nón lá, nem và tré chợ Huyện, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu…

Gia Lai mời ASEAN về với Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 2.

Đặc sản tiêu biểu của Gia Lai được giới thiệu tại Travex 2026

ẢNH: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Bên cạnh hoạt động tại hội chợ, lãnh đạo đoàn Gia Lai dự kiến làm việc với đại diện CNN và Agoda vào chiều 29.1 nhằm bàn giải pháp tăng cường truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế. Đoàn cũng tham dự các hội thảo chuyên đề, họp báo của cơ quan du lịch Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia để trao đổi kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới đối tác lữ hành…

