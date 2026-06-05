Phê duyệt dự án cầu Cửa Đại hơn 4.560 tỉ đồng

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cửa Đại trên tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Đồng Tháp).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.560 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

Cầu Ba Lai 8, thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long) sắp hoàn thành. Dự án cầu Cửa Đại sẽ tiếp nối dự án này kết nối đến địa phận tỉnh Đồng Tháp ẢNH: BẮC BÌNH

Theo quyết định được phê duyệt, công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 8,86 km. Điểm đầu kết nối với tuyến đường bộ ven biển thuộc xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp), điểm cuối tại xã Bình Đại (đoạn tiếp nối dự án cầu Ba Lai - tỉnh Vĩnh Long). Trong đó, phần cầu Cửa Đại dài 2.678,2 m, được thiết kế với quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tuổi thọ lên đến khoảng 100 năm. Phần đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 6,182 km.

Để đáp ứng lưu lượng giao thông lớn, mặt cầu và nền đường được thiết kế rộng 22,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Phần đường vào cầu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án còn có các công trình phụ trợ như hệ thống chiếu sáng, nút giao thông, cống ngang đường và hệ thống an toàn giao thông tuân thủ quy chuẩn quốc gia. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, dự án xây dựng cầu Cửa Đại không chỉ nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đường bộ ven biển vùng ĐBSCL theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mà còn tạo ra sự liên kết vùng mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành, cầu Cửa Đại sẽ nối liền các tỉnh, tăng cường năng lực vận chuyển, lưu thông hàng hóa và giao thương kinh tế cho toàn vùng ĐBSCL.

Dự án mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển về hướng đông của tỉnh Vĩnh Long. Đây là cơ sở hạ tầng then chốt để các địa phương khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển, mở đường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, thủy sản công nghệ cao, du lịch và dịch vụ.

Việc hình thành tuyến giao thông ven biển thông suốt cũng góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình đô thị hóa, hình thành các khu đô thị ven biển hiện đại, đồng thời đảm bảo các mục tiêu về phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh - quốc phòng tại tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân cận.



