Phép thử quan trọng của màn tái đấu Trump - Biden

Tờ The New York Times ngày 3.4 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều thắng áp đảo trong bầu cử sơ bộ của đảng mình tại các bang Connecticut, New York, Rhode Island và Wisconsin.



Trước đó, cả hai đã giành vượt số phiếu đại biểu tối thiểu để được đảng mình đề cử vị trí đại diện ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5.11. Tuy nhiên, vòng bầu cử sơ bộ mới nhất phản ánh nhiều vấn đề bất đồng của các cử tri đối với mỗi ứng viên tương lai.

Tổng thống Joe Biden (phải) và người tiền nhiệm Donald Trump Reuters

Chưa hài lòng

Trong đợt bầu cử sơ bộ này, các cử tri có cơ hội thể hiện những bất mãn đối với hai ứng viên. Cụ thể, 2 bang Connecticut và Rhode Island trao cho cử tri quyền không chọn người nào trong số các ứng viên trên phiếu. Bang chiến địa Wisconsin đưa ra phương án riêng, khi phiếu bầu thêm dòng "hãy chọn ứng viên tốt nhất" trên lá phiếu của các cử tri đảng Dân chủ. Điều này cho phép các đại biểu tại đại hội đảng sắp tới có thể cân nhắc thêm.

Dù đã rút lui hôm 6.3, ứng viên Nikki Haley vẫn giành số phiếu đáng kể từ các cử tri đảng Cộng hòa, cho thấy vẫn còn nhiều cử tri không ủng hộ việc đề cử ông Trump. Theo kết quả sơ bộ, ông Trump giành ít nhất 75% số phiếu tại 4 bang, trong khi bà Haley giành ít nhất 10%. Đáng chú ý, bà Haley giành đến khoảng 14% tại Connecticut.

'Thú vật': Ông Trump lại dùng con bài nhập cư để vận động tranh cử

Về phía đảng Dân chủ, những lá phiếu không bầu cho ông Biden thể hiện sự phản đối việc Nhà Trắng hỗ trợ Israel trong chiến dịch chống Hamas ở Dải Gaza. Ông Biden giành ít nhất 80% số phiếu tại 4 bang. Tuy nhiên, tại Rhode Island, có đến 14,9% cử tri không chọn ứng viên nào.

Cạnh tranh quyết liệt

Trong khi đó, chiến dịch của ông Biden và người tiền nhiệm tiếp diễn với những lời chỉ trích ngày càng gay gắt về đối thủ. Đài NBC ngày 3.4 đưa tin cựu Tổng thống Trump trở lại các bang chiến địa Michigan và Wisconsin, chỉ trích dữ dội chính sách nhập cư của chính phủ đương nhiệm. Ông lặp lại cảnh báo nguy cơ "tắm máu" khi cho rằng người dân Mỹ đối diện khả năng bị "cướp bóc, hãm hiếp và tàn sát" bởi người nhập cư lậu. Theo ông, "mỗi tiểu bang của Mỹ giờ đây đều là bang biên giới, mỗi thành phố đều là thành phố biên giới".

Tại Michigan, ông gọi người nhập cư lậu là "động vật", "không phải con người" và kể chi tiết một số vụ án hình sự có nghi phạm là người nhập cư lậu. Ông cảnh báo đất nước sẽ hỗn loạn nếu ông không tái đắc cử. Đến Wisconsin, ông lại nói người nhập cư lậu là "động vật", khi phát biểu về sinh viên Laken Riley (22 tuổi) tại bang Georgia bị một người nhập cư lậu sát hại hôm 22.2. Reuters dẫn lời các nhà nghiên cứu cho rằng tội ác do người nhập cư lậu gây ra không cao hơn các nhóm khác tại Mỹ.

Cháu trai cố Tổng thống Kennedy, vợ cũ đồng sáng lập Google liên danh ra tranh cử

Ngược lại, Tổng thống Biden cáo buộc ông Trump xúi giục các nghị sĩ Cộng hòa không thông qua dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường an ninh biên giới và đối phó nạn nhập cư lậu. Một đại diện chiến dịch của ông Biden cáo buộc ông Trump có "những lời lẽ cực đoan nhằm thúc đẩy chia rẽ, thù hận và bạo lực". Gay gắt hơn, chiến dịch của ông Biden còn nêu rõ việc ông Trump đối diện nhiều vấn đề ngoài việc gây quỹ ít hơn, trong đó có việc cựu phó tướng Mike Pence từ chối ủng hộ ông Trump. "Những ai từng làm việc với ông Trump đều cho rằng ông ta quá nguy hiểm, quá ích kỷ, quá cực đoan để có thể lại dẫn đầu đất nước, chúng tôi tán thành điều đó", theo phát ngôn viên Ammar Moussa của ông Biden.