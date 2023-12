Phí cảng biển giúp TP.HCM thu gần 4.000 tỉ đồng

Sở GTVT TP.HCM vừa hoàn thiện báo cáo hội nghị sơ kết công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí cảng biển) trên địa bàn TP.HCM.

Cảng Cát Lái (TP.HCM) NGỌC DƯƠNG

Theo ghi nhận của Sở, từ khi bắt đầu tổ chức thu phí ngày 1.4.2022, hiện có trên 68.800 doanh nghiệp đăng ký, bình quân hàng ngày khoảng từ 2.000 - 3.000 doanh nghiệp khai báo và nộp phí. Số lượng tờ khai phát sinh đến nay là trên 4 triệu.

Công tác phối hợp giữa Sở GTVT, Cục Hải quan TP và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị hữu quan được thực hiện tốt, phát huy hiệu quả. Việc áp dụng cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin lần đầu tiên được Sở GTVT, Sở Thông tin Truyền thông mạnh dạn đề xuất trong lĩnh vực giao thông vận tải, đã tạo tiền lệ và kinh nghiệm hay cho các sở ngành trong việc triển khai chương trình chuyển đổi số của thành phố.

"Hệ thống thu phí là hệ thống tự động 24/7 đầu tiên của cả nước, không làm phát sinh thủ tục hành chính và không sử dụng tiền mặt trong thu phí. Đây là bước đột phá và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy cải cách hành chính, tăng độ chính xác, kịp thời và công khai, minh bạch cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người dân giám sát hoạt động thu phí; đáp ứng được yêu cầu thông tin dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành của các cơ quan có liên quan" - lãnh đạo Sở GTVT đánh giá.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cũng thừa nhận, quá trình thu phí đã phát sinh một số bất cập chưa phù hợp tình hình thực tế cũng như một số chính sách mới của Chính phủ như: hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Việt Nam - Campuchia về vận tải đường thủy...

Sở GTVT đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết cho phép giảm 50% mức phí đối với hàng hóa vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến đường thủy; miễn 100% mức phí đối với hàng hóa vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định Việt Nam - Campuchia; điều chỉnh mức phí đối với hàng hóa ngoài TP.HCM bằng mức phí hàng hóa trong TP.

Theo đề án, dự kiến mức thu phí năm 2023 là 3.188 tỉ đồng (bình quân 265 tỉ đồng/tháng), số tiền thu phí dự kiến theo Nghị quyết số 07 là 2.158 tỉ đồng. Song, ước tính đến 31.12, các đơn vị sẽ thu 2.010 tỉ đồng, đạt 93% so với đề án và đạt 100,5% so với kế hoạch được giao năm 2023. Nguyên nhân, do ảnh hưởng tình hình chung của thế giới về kinh tế, nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc đang trong giai đoạn hồi phục nên ảnh hưởng trực tiếp đến số thu phí.

"Tổng kết, tính từ 1.4.2022 đến nay, ngân sách thành phố đã thu 3.800 tỉ đồng từ phí dịch vụ cảng biển. Trong điều kiện ngân sách thành phố còn khó khăn, đây là nguồn thu hết sức ý nghĩa, góp phần bổ sung giải quyết nguồn vốn bố trí cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối khu vực cửa khẩu cảng biển còn nhiều hạn chế" - báo cáo của Sở GTVT TP nêu rõ.

Về việc sử dụng nguồn thu phí, lãnh đạo Sở cho biết, HĐND TP đã thông qua danh mục các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông khu vực cảng biển gồm 27 công trình được sử dụng từ nguồn thu phí (sau khi trừ chi phí phục vụ công tác thu phí được nộp vào ngân sách).

Được biết, Sở GTVT TP đã được UBND TP trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng và triển khai thực hiện đề án thu phí hạ tầng cảng biển; bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý thu và nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố; đạt giải nhì lĩnh vực truyền thông của Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 3 năm 2023 cho Hệ thống thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM; được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA trao Giải thưởng thành phố thông minh 2023.