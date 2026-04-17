Phi hành gia Artemis II chụp ảnh mặt trăng: Dùng máy gì? Luyện tập ra sao?
Phi hành gia Artemis II chụp ảnh mặt trăng: Dùng máy gì? Luyện tập ra sao?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
17/04/2026 19:09 GMT+7

Hai chuyên gia đã hướng dẫn phi hành đoàn Artemis II của NASA cách chụp những bức ảnh ngoài vũ trụ trong sứ mệnh bay ngang qua mặt trăng, và cho biết họ rất ấn tượng với những bức ảnh của bốn phi hành gia.

Những bức ảnh chưa từng có được chụp trong hành trình bay qua mặt trăng của đội bay Artemis II trên tàu Orion... Để bắt được những khoảnh khắc đó, các phi hành gia có phải là những tay máy thiện nghệ? Và những thiết bị nào đã được sử dụng?

Các chuyên gia của NASA đã hé lộ về quá trình đội bay Artemis II được huấn luyện để chụp ảnh không gian.

Ông Paul Reichert, chuyên gia về Nhiếp ảnh và Video của NASA, chia sẻ: “Khi họ mới trở thành phi hành gia hoặc ứng viên phi hành gia, chúng tôi cho họ khoảng bốn đến sáu giờ huấn luyện về máy ảnh để giúp họ có trình độ cơ bản. Và sau đó, tùy thuộc vào những gì họ làm trong vài năm tiếp theo trước khi được phân công, họ có thể tham gia một số lớp học, họ có thể mượn máy ảnh và mang chúng về nhà. Nhưng một khi họ được phân công, chúng tôi có khoảng 10 lớp học dành cho họ. Vì vậy, tổng cộng khoảng 20 giờ”.

“Bạn tham gia những nhiệm vụ này và bạn thực sự không biết chính xác mình sẽ thấy gì, và chúng tôi huấn luyện phi hành đoàn đến một trình độ nhất định, và chúng tôi huấn luyện họ khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng thực sự những gì họ đã làm đã vượt xa mong đợi của tôi”.

Ảnh chụp mặt bên của mặt trăng từ tàu Orion, ngày 7.4.2026

ẢNH: NASA

Máy ảnh Nikon D5 năm 2016 được coi là “ngựa chiến” của phi hành đoàn. Ông Reichert cho biết, D5 là một mẫu máy ảnh chủ lực được sử dụng nhiều năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), và nó đã chứng minh được khả năng chịu đựng các yếu tố khắc nghiệt trong không gian.

Một ưu điểm khác của D5 là hiệu suất vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu - một điều cần thiết trong bóng tối mịt mù của không gian.

Ngoài D5, phi hành đoàn cũng sử dụng máy ảnh không gương lật Nikon Z9 và một số ống kính, bao gồm ống kính 14-24 mm, 80-400 mm và 35 mm.

Phi hành đoàn Artemis II chủ yếu sử dụng máy ảnh Nikon, nhưng cũng bổ sung thêm iPhone vào danh sách thiết bị.

Theo bà Katrina Willoughby, chuyên gia về Nhiếp ảnh và Video của NASA, “Họ muốn một thiết bị cầm tay tiện dụng, dễ mang theo. iPhone là một lựa chọn tốt, vừa vặn trong túi, luôn ở gần và có thể lấy ra sử dụng bất cứ khi nào cần. Một vài nhược điểm là nó tạo ra các tập tin rất lớn. Vì vậy, một điều chúng tôi phải cân nhắc trên tàu là làm thế nào để tải các tập tin xuống? Và thật không may, chúng tôi không có đủ băng thông. Nhiều người trên trái đất đã quen với việc có mọi thứ ngay lập tức. Và việc chúng tôi phải chờ đợi để nhận ảnh về, và phải chờ đợi để nhận các tập tin khác vì không có đủ băng thông, là điều khiến mọi người bất ngờ”.

