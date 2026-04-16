Phi vụ 'chạy án' 5 tỉ đồng giao dịch trên chiếc ô tô Lexus 570

Ngày 16.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Đình Quân (52 tuổi, cựu cán bộ hải quan) và Uông Thị Hoa (48 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt tiền thông qua phi vụ lừa "chạy án" cho một tổng giám đốc.
Theo hồ sơ vụ án, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty Phú Minh Vina, bị Công an TP.Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan quản lý chất thải nguy hại và mua bán hóa đơn.
Trong thời gian ông Quang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, vợ ông này lo lắng nên tìm đến Uông Thị Hoa để nhờ giúp chồng được tại ngoại.
Hoa giới thiệu với vợ ông Quang rằng có bạn là Phan Đình Quân công tác tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan có thể giúp được.
Qua trao đổi, Quân nói việc xin tại ngoại "rất khó, tốn kém", yêu cầu bà đưa trước tiền để "giải quyết công việc".
Vài ngày sau cuộc gặp trên, vợ ông Quang mang 5 tỉ đồng đựng trong túi có tên một ngân hàng đến khu vực Trại tạm giam số 1. Tại đây, người phụ nữ đưa chiếc túi đựng 5 tỉ lên xe ô tô Lexus 570 của Hoa.
Hoa nói sẽ đổi tiền Việt sang tiền USD cho đủ 200.000 USD. Do đó, vợ ông Quang đã đưa thêm khoảng 200 triệu đồng, nhưng không nhớ nơi đưa và ngày đưa.
Nhận tiền, Hoa đưa cho Quân để "chạy" tại ngoại cho ông Quang. Sau đó, Quân ký vào đơn cùng với bố đẻ của ông Quang, về việc bảo lãnh để xin tại ngoại cho bị can.
Ít ngày sau, Quân tiếp tục gọi vợ ông Quang, thông báo đã "đặt cọc" toàn bộ số tiền 200.000 USD nhờ người "chạy" tại ngoại. Tuy nhiên, chi phí tăng lên 600.000 USD vì phải nhờ "một nhóm người" nhưng không nói rõ là ai.
Thấy số tiền quá lớn, vợ ông Quang từ chối, yêu cầu Quân trả lại tiền. Quân cho biết "đã bỏ tiền ra đi nhờ một số người nên chưa thu hồi được".
Từ thời điểm này, Quân tìm cách né tránh, dần cắt liên lạc. Vợ ông Quang nhiều lần đòi tiền không được nên làm đơn tố cáo.
Kết quả điều tra xác định sau khi nhận tiền, Quân có tìm hiểu một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không được, nên giữ lại tiền.
Cựu cán bộ hải quan sau đó đã nhờ một người đàn ông (không rõ thân nhân, lai lịch) đi xe máy đến trả lại 150.000 USD, tương đương gần 3,94 tỉ đồng, cho vợ ông Quang.
Quá trình thẩm vấn tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy có một số tình tiết chưa thể làm rõ, vì thế quyết định hoãn phiên xét xử.
