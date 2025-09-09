Phía Ninh Dương Lan Ngọc nói về thông tin sở hữu biệt thự 70 tỉ đồng

Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 35 ẢNH: FBNV

Quản lý Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ lại một bài viết, trong đó có nhắc đến nữ diễn viên kèm thông tin cô sở hữu căn biệt thự 70 tỉ đồng tại TP.HCM. Liên quan đến tin tức này, người đại diện sao nữ Gái già lắm chiêu lên tiếng phủ nhận.

Theo quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc, tin đồn này xuất phát từ lời nói đùa của Ngô Kiến Huy. Phía nữ diễn viên 9X chia sẻ thêm: “Con số đó nó khổng lồ lắm và không bao giờ nghĩ tới luôn. Mấy anh chị hãy cập nhật lại giúp em, nó lố lắm luôn”.

Trước đó, khi thông tin Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu căn biệt thự trị giá 70 tỉ đồng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ, trầm trồ trước độ giàu có của sao phim Gái già lắm chiêu. Trao đổi với chúng tôi, phía Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đây là thông tin không chính xác.

Cuộc sống và sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 35

Cách đây không lâu, việc Ninh Dương Lan Ngọc dừng chân ở Sao nhập ngũ khiến khán giả tiếc nuối ẢNH: FBNV

Ở tuổi 35, Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người xuýt xoa bởi sắc vóc quyến rũ. Sở hữu hình thể thon thả, nữ diễn viên không ngại cân nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ trẻ trung, năng động đến quyến rũ. Thỉnh thoảng, sao nữ 9X chia sẻ khoảnh khắc diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm trên trang cá nhân.

Về sự nghiệp, sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Ninh Dương Lan Ngọc có quãng thời gian sang nước ngoài để học tập. Dù vậy, nữ diễn viên thỉnh thoảng trở về nước tham gia các sự kiện giải trí, đồng thời hoạt động cùng nhóm nhạc Lunas. Gần đây, sao nữ 9X trở lại mạnh mẽ hơn trong các chương trình. Mới đây nhất, cô gây chú ý khi xuất hiện trong Sao nhập ngũ, song phải dừng chân sớm vì chấn thương.

Lan Ngọc hiện tại tập trung vào công việc, ít chia sẻ về chuyện đời tư. Nhiều người kỳ vọng sau giai đoạn im ắng trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên sẽ có màn tái xuất ở lĩnh vực điện ảnh trong thời gian tới. Trong một lần, cô từng hài hước chia sẻ: "Chừng nào mà tôi có thêm một vai diễn, đoạt được các giải thưởng về điện ảnh thì tôi sẽ lấy chồng".

