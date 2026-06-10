Mạng xã hội đang trở thành "bản đồ trải nghiệm" không thể thiếu của người trẻ. Chỉ cần một video "viral", một quán cà phê nhỏ cũng có thể vụt sáng và được biết đến rộng rãi. Thế nhưng, khi những lượt xem ảo chuyển thành những vị khách thật, hiệu ứng viral là "tấm vé vàng" đổi đời, hay là áp lực khổng lồ buộc các hộ kinh doanh phải gồng mình đáp ứng?

Phía sau những video xu hướng: Khách đến vì 'viral', đi vì điều gì?

Khi trải nghiệm thực tế tương xứng với mạng xã hội, khách hàng sẽ vui vẻ quay trở lại vào lần sau. Tuy nhiên, không phải lúc nào khoảng cách giữa “thế giới ảo” và “đời thực” cũng được lấp đầy. Sự chênh lệch giữa những video lung linh và chất lượng dịch vụ thực tế đã khiến không ít khách hàng rơi vào cảm giác hụt hẫng, vỡ mộng ngay trong lần đầu đặt chân đến.