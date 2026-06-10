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Phía sau những video xu hướng: Khách đến vì 'viral', đi vì điều gì?
Video Đời sống

Phía sau những video xu hướng: Khách đến vì 'viral', đi vì điều gì?

Vân Vân - Trúc Trần
10/06/2026 07:00 GMT+7

Từ một video review ngắn trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều quán cà phê bất ngờ trở thành điểm đến “hot hit” được giới trẻ săn đón. Nhưng khi những lượt xem chuyển thành những lượt khách thật, liệu hiệu ứng viral có đủ để giữ chân họ quay lại?

Mạng xã hội đang trở thành "bản đồ trải nghiệm" không thể thiếu của người trẻ. Chỉ cần một video "viral", một quán cà phê nhỏ cũng có thể vụt sáng và được biết đến rộng rãi. Thế nhưng, khi những lượt xem ảo chuyển thành những vị khách thật, hiệu ứng viral là "tấm vé vàng" đổi đời, hay là áp lực khổng lồ buộc các hộ kinh doanh phải gồng mình đáp ứng?

Phía sau những video xu hướng: Khách đến vì 'viral', đi vì điều gì?

Khi trải nghiệm thực tế tương xứng với mạng xã hội, khách hàng sẽ vui vẻ quay trở lại vào lần sau. Tuy nhiên, không phải lúc nào khoảng cách giữa “thế giới ảo” và “đời thực” cũng được lấp đầy. Sự chênh lệch giữa những video lung linh và chất lượng dịch vụ thực tế đã khiến không ít khách hàng rơi vào cảm giác hụt hẫng, vỡ mộng ngay trong lần đầu đặt chân đến.

Phía sau những video xu hướng: Khách đến vì 'viral', đi vì điều gì? - Ảnh 1.

Chỉ cần một video "viral", một quán cà phê nhỏ cũng có thể vụt sáng

ẢNH: TRÚC TRẦN

 

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