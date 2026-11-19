Chiều 19.11, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Ban Cố vấn Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026 tổ chức cuộc họp nhằm trao đổi, góp ý các nội dung chuyên môn và thống nhất nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị phiên họp. Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban Cố vấn, chủ trì cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa chủ trì phiên họp ẢNH: MINH NGỌC

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Mai Thoa nhấn mạnh, Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề "Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai", đề cập đến nhiều vấn đề mới, mang tính thời sự, với những cơ hội và thách thức đối với công tác bảo vệ, giáo dục và phát triển toàn diện của trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số.

Vì vậy, việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn của các thành viên Ban Cố vấn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nội dung phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị các thành viên Ban Cố vấn tập trung nghiên cứu, góp ý hoàn thiện các nội dung, tài liệu của phiên họp và phân công nhiệm vụ của Ban Cố vấn; đặc biệt, đại diện các bộ, ngành cần chú trọng góp ý chuyên sâu đối với các bài phát biểu, kiến nghị của đại biểu trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý.

Tại cuộc họp, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban Tổ chức phiên họp, đã báo cáo về công tác chuẩn bị phiên họp và những nội dung cần xin ý kiến Ban Cố vấn.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại phiên họp ẢNH: MINH NGỌC

Theo kế hoạch, Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026 do T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức trong 2 ngày 11 - 12.12, tại Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố. Phiên toàn thể dự kiến diễn ra sáng 12.12, tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.

Trên cơ sở báo cáo và các tài liệu do ban tổ chức chuẩn bị, các thành viên Ban Cố vấn đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn nhằm hoàn thiện nội dung phiên họp, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Kết luận buổi họp, bà Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị các thành viên Ban Cố vấn phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác tập huấn, hướng dẫn đại biểu trẻ em; đặc biệt, đại diện các bộ, ngành tập trung góp ý những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm tính chính xác, khả thi và tôn trọng tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.