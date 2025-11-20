Phiên tòa giả định: Khi học sinh nghe bản án được tuyên ngay giữa sân trường

Thẩm phán, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân chứng… tất cả đều xuất hiện đầy đủ. Nhưng đây lại không phải một phiên toà thật, đây là phiên tòa giả định với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường trong không gian mạng” tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM.

Tại phiên tòa giả định, học sinh được chứng kiến câu chuyện căng thẳng của bị cáo Nguyễn Văn Chung và bị hại Đỗ Văn Hoàng. Trong phiên tòa giả định, Chung bị tuyên án 2 năm tù. Một hành vi bạo lực trên mạng xã hội cũng đủ châm ngòi cho xung đột nghiêm trọng, gây thương tích và hậu quả pháp lý nặng nề.