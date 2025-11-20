Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phiên tòa giả định: Khi học sinh nghe bản án được tuyên ngay giữa sân trường
Video Giáo dục

Phiên tòa giả định: Khi học sinh nghe bản án được tuyên ngay giữa sân trường

Thảo Tú
Thảo Tú
20/11/2025 09:34 GMT+7

Không chỉ là bài học lý thuyết, phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu biến bạo lực học đường thành hiện thực mà học sinh có thể “thấy, nghe và cảm nhận”. Một lời xúc phạm, một hành động bốc đồng, dù ngoài đời hay trên mạng cũng có thể dẫn đến án phạt, thương tích và hệ lụy lâu dài

Thẩm phán, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân chứng… tất cả đều xuất hiện đầy đủ. Nhưng đây lại không phải một phiên toà thật, đây là phiên tòa giả định với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường trong không gian mạng” tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM.

Tại phiên tòa giả định, học sinh được chứng kiến câu chuyện căng thẳng của bị cáo Nguyễn Văn Chung và bị hại Đỗ Văn Hoàng. Trong phiên tòa giả định, Chung bị tuyên án 2 năm tù. Một hành vi bạo lực trên mạng xã hội cũng đủ châm ngòi cho xung đột nghiêm trọng, gây thương tích và hậu quả pháp lý nặng nề.

Phiên tòa giả định: Khi học sinh nghe bản án được tuyên ngay giữa sân trường - Ảnh 1.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

ẢNH: THẢO TÚ

 

Tin liên quan

SunUni Academy bảo trợ học bổng 2 tỉ đồng, đồng hành cùng trẻ mồ côi chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

SunUni Academy bảo trợ học bổng 2 tỉ đồng, đồng hành cùng trẻ mồ côi chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Sáng ngày 18.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra buổi ký kết bảo trợ và tiếp nhận sự đồng hành của Công ty CP Anh Ngữ Quốc Tế SunUni Academy, thuộc tập đoàn SunUni Global, tài trợ học bổng học tiếng Anh giá trị cho các trẻ mồ côi trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Độc đáo ngôi làng hiếm có ở Cần Thơ: Hơn 200 người theo nghề giáo viên

Khám phá thêm chủ đề

phiên tòa giả định bạo lực học đường bạo lực mạng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận