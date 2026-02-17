Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Philippines phản đối mạnh sau phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
17/02/2026 12:06 GMT+7

Philippines đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng căng thẳng giữa hai nước có thể khiến hàng triệu việc làm bị mất.

Cuối ngày 16.2, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố "phản đối mạnh mẽ" một phát biểu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho rằng căng thẳng ngoại giao âm ỉ giữa hai nước có thể khiến hàng triệu việc làm bị mất, theo Reuters.

Philippines phản đối mạnh sau đe dọa của Trung Quốc - Ảnh 1.

Philippines đã phản đối phát biểu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila liên quan việc làm bị mất do căng thẳng ngoại giao

ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ giọng điệu của đại sứ quán, vốn dường như hàm ý rằng sự hợp tác đó có thể bị kìm hãm như một đòn bẩy hoặc biện pháp trả đũa", Bộ Ngoại giao Philippines nêu trong một tuyên bố vào tối 16.2.

Trước đó, những căng thẳng trên biển đã gây ra cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Đại sứ quán Trung Quốc và các quan chức Philippines. Một số thượng nghị sĩ Philippines cho rằng Trung Quốc nên triệu hồi đại sứ về nước, phát biểu đã khiến đại sứ quán cảnh báo vào tuần trước rằng bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào đối với quan hệ song phương sẽ bị trả bằng cái giá của "hàng triệu việc làm".

Người phát ngôn Đại sứ quán Kỷ Lệnh Bằng cho biết bất kỳ sự hạ cấp nào trong quan hệ song phương đều có thể gây ra những hậu quả kinh tế. Người phát ngôn kêu gọi thận trọng trong các hành động liên quan đến vấn đề ngoại giao và nêu rõ những lo ngại dưới góc độ tác động tiềm tàng đối với người lao động Philippines.

"Trong bầu không khí hiện nay, cách diễn đạt này có nguy cơ bị nhìn nhận là mang tính cưỡng ép và làm suy yếu đối thoại song phương mang tính xây dựng", Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố thêm, đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao Trung Quốc "áp dụng giọng điệu có trách nhiệm và chừng mực trong các trao đổi công khai".

Hơn nữa, Manila tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao nhằm ổn định và thúc đẩy mối quan hệ song phương, bất chấp những khác biệt sâu sắc.

Đại sứ quán Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

Mặc dù có căng thẳng trên biển, cả hai nước vẫn duy trì các hoạt động trao đổi kinh tế và giao lưu nhân dân, bao gồm thương mại, du lịch và đầu tư.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết vẫn cam kết sử dụng các cơ chế ngoại giao để giải quyết tranh chấp và theo đuổi hợp tác cùng có lợi, nhấn mạnh rằng đối thoại có trách nhiệm cần được ưu tiên trong các cuộc thảo luận công khai.

Khám phá thêm chủ đề

