Philippines và đồng chủ nhà New Zealand dừng bước tại World Cup nữ 2023

Sau chiến thắng gây sốc trước New Zealand ở lượt trận thứ 2, đội tuyển nữ Philippines bước vào trận đấu với Na Uy với quyết tâm làm nên cột mốc lịch sử mới nếu đoạt tấm vé vào vòng knock-out. Nhưng mọi toan tính của đội bóng đến từ Đông Nam Á sớm bị "dội gáo nước lạnh" do nhận 2 bàn thua chỉ sau 17 phút thi đấu với cú đúp của tiền đạo Sophie Roman Haug.

Thua đậm Na Uy, đội tuyển nữ Philippines (áo trắng) không thể làm nên dấu mốc lịch sử khác AFP

Na Uy, nhà vô địch thế giới năm 1995, đã thể hiện sự vượt trội trong hiệp 1 khi gia tăng cách biệt lên 3-0 sau cú dứt điểm sấm sét từ cự ly 25 m của Graham Hansen. Đội tuyển nữ Philippines gần như chỉ tập trung chống đỡ các pha tấn công của đối thủ trong 45 phút đầu tiên, khiến tiền đạo ngôi sao Sarina Bolden không có nhiều sự hỗ trợ trên hàng công.

Với việc Na Uy tạm dẫn với cách biệt 3 bàn trước Philippines trong hiệp 1 tại sân Eden Park, đội đồng chủ nhà New Zealand đối mặt với nguy cơ bị loại nếu không thắng Thụy Sĩ (đội chỉ cần hòa để đoạt vé đi tiếp) ở trận đấu diễn ra cùng giờ ở Dunedin. Hiệp 1 trận đấu giữa New Zealand và Thụy Sĩ kết thúc không bàn thắng khi cả hai đội chơi khá thận trọng, trong đó đội chủ nhà bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn với cú dứt điểm dội cột dọc của Jacqui Hand. Với kết quả sau khi kết thúc hiệp 1, Thụy Sĩ (5 điểm) tạm đứng đầu bảng, kế đến là Na Uy, New Zealand (đều có 4 điểm nhưng Na Uy hơn hiệu số bàn thắng bại) và Philippines (3 điểm).

Sức mạnh của Na Uy tiếp tục thể hiện trong đầu hiệp 2 với các bàn thắng của Alicia Barker (đá phản lưới nhà ở phút 48) và Guro Reiten (sút 11 m ở phút 53). Với việc gần như chắc chắn cầm tấm vé đi tiếp, Na Uy chơi khá thoải mái ở thời gian còn lại trước khi Haug hoàn tất cú hat-trick ấn định chiến thắng 6-0.

Đồng chủ nhà New Zealand (áo trắng) dừng bước tại World Cup nữ 2023 sau trận hòa Thụy Sĩ AFP

Trong khi đó, chủ nhà New Zealand gặp khó khăn trước lối chơi chắc chắn của Thụy Sĩ trong hiệp 2. Đội bóng của HLV Jitka Klimkova mặc dù thi đấu đầy quyết tâm cho đến những giây phút cuối cùng, nhưng hàng công không thể tạo sự đột biến để xuyên thủng hàng thủ đội bóng đến từ châu Âu và chấp nhận trận hòa 0-0.

Với kết quả trên, Thụy Sĩ đứng đầu bảng A với 5 điểm và cùng Na Uy (4 điểm, hiệu số +5) đoạt vé vào vòng knock-out. Đồng chủ nhà New Zealand (4 điểm, hiệu số 0) đứng thứ 3 và bị loại do kém Na Uy về hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển nữ Philippines (3 điểm) đứng cuối bảng nhưng hành trình của họ tại World Cup nữ 2023 xứng đáng nhận được sự khích lệ, khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử có chiến thắng tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.