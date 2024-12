Phim bom tấn 'chen chân' tại rạp trong tháng cuối năm

Phim Moana 2 (đạo diễn: Dana Ledoux Miller, Jason Hand và David Derrick Jr.) vừa ra mắt khán giả đã ngay lập tức đứng nhất bảng xếp hạng phim ăn khách tại thị trường Bắc Mỹ. "Tân binh" của Disney, với sự tham gia lồng tiếng của cặp sao chính Auliʻi Cravalho và Dwayne Johnson, được giới quan sát phòng vé dự đoán thu số tiền 215 - 220 triệu USD trong dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ (tính từ ngày 28.11). Hiện phim đang đứng nhất doanh thu tính theo ngày tại Bắc Mỹ với 54,4 triệu USD, được kỳ vọng sẽ vượt qua bom tấn hoạt hình trước đó của chính Disney là Inside Out 2.

Bom tấn Wicked (ảnh trái) và Moana 2 là 2 phim người đóng và hoạt hình tiêu biểu đang cạnh tranh tại rạp thời gian này ẢNH: UNIVERSAL/DISNEY

Trong tháng cuối năm, ngoài Moana 2, vào ngày 20.12, hai bom tấn hoạt hình khác sẽ đổ bộ rạp chiếu là Sonic the Hedgehog 3 (đạo diễn Jeff Fowler) và Mufasa: The Lion King (đạo diễn Barry Jenkins). Cả hai đều là phần phim nối tiếp trong những thương hiệu ăn khách, Sonic the Hedgehog 3 là phần mới nhất trong sê ri về chú nhím xanh Sonic còn Mufasa: The Lion King là phần phim tiền truyện của phim tỉ USD The Lion King. National Research Group, công ty nghiên cứu thị trường và giải trí ở Mỹ, gần đây tung ra các số liệu dự đoán doanh thu của 2 phim này, trong đó Sonic the Hedgehog 3 dự kiến thu 55 triệu USD trong 3 ngày từ 20 - 22.12 tại Bắc Mỹ, còn Mufasa: The Lion King dự kiến thu 50 triệu USD trong cùng khoảng thời gian. Cộng với Moana 2 đang chiếu, cả 3 bom tấn hoạt hình này sẽ "chen chân" tại phòng vé dịp lễ Giáng sinh và trước thềm năm mới.

Trong khi đó, nhiều phim người đóng khác vẫn đang tiếp tục sinh lời tốt tại phòng vé. Hiện có phim kỳ ảo Wicked (đạo diễn: Jon M. Chu) thu 112,5 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần vừa rồi, hay phim sử thi Gladiator II (đạo diễn: Ridley Scott) thu 55 triệu USD cũng trong 3 ngày cuối tuần đó. Đây là 2 phim người đóng có sức hút phòng vé tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Giới quan sát nhìn nhận khi Moana 2 ra rạp, phòng vé sẽ chứng kiến một sự bùng nổ về doanh thu khi bộ 3 Moana 2, Wicked và Gladiator II tạo thành thế "chân kiềng", khiến nhiều phim khác lép vế. Cũng theo dự đoán, trong vòng 5 ngày kể từ lễ Tạ ơn, doanh thu của 3 phim này sẽ đóng góp cho phòng vé khoảng 425 triệu USD.