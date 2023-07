Phim 'cây nhà lá vườn' đạt trên 300 triệu USD tại Trung Quốc

Là tân binh phòng vé Trung Quốc tháng 6, chỉ trong 2 tuần ra rạp, phim Lost in the Stars đã cán mốc 320 triệu USD mà không cần sự giúp sức của các thị trường bên ngoài. Và dĩ nhiên, chưa phim nào dám giành lấy vị trí đầu bảng hiện tại của Lost in the Stars; phim đồng thời cũng là tác phẩm có doanh thu cuối tuần thứ hai cao nhất trong năm, theo các số liệu mà Artisan Gateway vừa công bố.

Lost in the Stars là phim "xưng vương" phòng vé xứ Trung hiện tại ALIBABA

Doanh thu cuối tuần thứ hai xuất xưởng của phim là 117 triệu USD, 3 ngày cuối tuần trước đó thu 70,7 triệu USD (hơn nửa tỉ tệ). Và tổng doanh thu toàn cầu cán mốc trên 300 triệu USD không là điều khó khăn đối với Lost in the Stars.

Bom tấn của Disney là Indiana Jones: The Dial of Destiny (James Mangold chỉ đạo) ngay tuần đầu ra rạp xứ Trung đã "rớt hạng" thê thảm với vị trí thứ 5 trong những phim ăn khách. Phim được chiếu tại 25.000 rạp khắp nơi ở Trung Quốc nhưng thu về số tiền còm cõi là 2,4 triệu USD.

Phim "cây nhà lá vườn" đang rất được ưa chuộng tại thị trường tỉ dân. Ngoài sự thành công của Lost in the Stars, phim Never Say Never của đạo diễn Vương Bảo Cường (từng chỉ đạo Thám tử phố Tàu), tuy đến ngày 6.7 tới mới chính thức khởi chiếu nhưng ở những suất chiếu sớm đã thu 25,6 triệu USD cuối tuần qua, xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách tại Trung Quốc.

Transformers: Rise of the Beasts là phim Hollywood có doanh thu tốt nhất ở Trung Quốc hiện tại PARAMOUNT

Về vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách là tác phẩm Love Never Ends của đạo diễn Yan Han, tiếp tục là một tác phẩm Trung Quốc. Phim thu 10,7 triệu USD cuối tuần qua, tổng doanh thu 45 triệu USD tại xứ Trung.

Phim nước ngoài kiếm lời khá hơn Indiana Jones: The Dial of Destiny và được xem là dự án Hollywood có doanh thu tốt nhất ở phòng vé đại lục hiện tại là Transformers: Rise of the Beasts của nhà làm phim Steven Caple Jr., xếp hạng 4 với doanh thu cuối tuần là 3,8 triệu USD, tổng doanh thu tại nơi này là trên 85 triệu USD.