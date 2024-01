Phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' có Park Min Young mở màn ấn tượng

Rating tập 2 Cô đi mà lấy chồng tôi tăng nhẹ so với tập đầu tiên POSTER PHIM

Những ngày đầu năm 2024, Park Min Young gây chú ý với bộ phim truyền hình Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband). Tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh mạng nổi tiếng cùng tên của Sung So Jak và cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất của "thư ký Kim" Park Min Young sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Trong phim, mỹ nhân 8X đảm nhận vai Kang Ji Won. Ngay những giây phút đầu tiên của tập 1, nhân vật của Park Min Young khiến khán giả thương xót khi xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, nhợt nhạt vì đang phải một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Được biết, Park Min Young đã giảm cân đến mức chỉ còn 37kg để thể hiện một cách chân thực nhất tình cảnh của một người mắc bệnh nan y sắp qua đời.

Nữ chính Kang Ji Won từng khổ sở vì gã chồng xấu xa Park Min Hwan POSTER PHIM

Sau khi được hồi sinh, Kang Ji Won quyết tâm trả thù POSTER PHIM

Tình tiết tập 1 Cô đi mà lấy chồng tôi được đẩy lên cao trào khi Kang Ji Won bàng hoàng chứng kiến ông chồng Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) ngoại tình với cô bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Tập đầu nhanh chóng kết thúc khi Kang Ji Won chết dưới tay Park Min Hwan, sau đó, cô được sống lại và trở về quá khứ 10 năm trước.

Đến tập 2, Kang Ji Won thể hiện rõ sự quyết tâm thay đổi số phận bản thân, cũng như mong muốn khiến những kẻ từng hãm hại mình phải trả giá. Cô lên kế hoạch tỉ mỉ, bắt đầu hành động thận trọng hơn trước gã chồng tệ bạc và ả bạn thân giả tạo. Người xem thích thú với những cảnh Kang Ji Won nhiều lần đáp trả Jung Soo Min và đẩy Park Min Hwan vào tình huống xấu hổ.

Khán giả thỏa mãn với những màn đáp trả của nữ chính Kang Ji Won trong hai tập đầu POSTER PHIM

Ngoài ra, Kang Ji Won cũng tập trung phát triển sự nghiệp của mình. Cô còn chủ động kết thân với những đồng nghiệp tốt bụng trong công ty như Yang Joo Ran (Gong Min Jung), Yoo Hee Yeon (Choi Gyu Ri)… Quan hệ giữa Kang Ji Won với trưởng phòng Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) tiến triển tích cực. Theo nguyên tác truyện tranh, Yoo Ji Hyuk là nhân tố quan trọng trong hành trình báo thù của Kang Ji Won.

Bên cạnh đó, Baek Eun Ho (Lee Ki Kwang), một đầu bếp tốt nghiệp cùng trường với Kang Ji Won, cũng là nhân vật được kỳ vọng sẽ đem đến nhiều bất ngờ trong các tập phim tiếp theo.

Tác phẩm có màn khởi đầu khả quan POSTER PHIM

Mạch phim hai tập đầu Cô đi mà lấy chồng tôi diễn ra nhanh. Phần giới thiệu bối cảnh, tình huống các nhân vật chính ngắn gọn, đủ để khán giả hiểu được hoàn cảnh của Kang Ji Won và sự xấu xa, thâm độc của phe phản diện.

Cô đi mà lấy chồng tôi do Park Won Gook làm đạo diễn, Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon… Tác phẩm phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN. Tập 2 Cô đi mà lấy chồng tôi đạt rating 5,9% trên toàn Hàn Quốc, tăng 0,7% so với mức rating 5,2% của tập đầu tiên. Dân mạng đánh giá tỷ suất người xem bộ phim nhiều khả năng sẽ tăng hơn nữa ở các tập sau khi nữ chính Kang Ji Won chính thức "lột xác".