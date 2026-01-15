Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính mở màn ấn tượng

Thanh Chi
Thanh Chi
15/01/2026 06:10 GMT+7

Phim điện ảnh 'Con kể ba nghe' dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày chiếu sớm (14.1).

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm do đạo diễn Đỗ Quốc Trung cầm trịch thu về hơn 2 tỉ đồng với gần 30.000 vé bán ra (tính đến 17 giờ cùng ngày) và con số liên tục tăng theo thời gian thực.

Với việc các đối thủ đang giảm dần sức hút sau nhiều tuần ra rạp cộng với vị thế là phim Việt duy nhất "đổ bộ" phòng vé trong tuần này, Con kể ba nghe dự kiến còn có sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong những ngày tới. 

Trong khi đó, Thiên đường máu với câu chuyện về nạn lừa đảo trực tuyến "hạ nhiệt", đứng vị trí thứ hai trong bảng doanh thu ngày 14.1 với con số chỉ bằng gần một nửa của Con kể ba nghe dù lượng suất chiếu cao hơn. Những cái tên tiếp theo lần lượt ghi tên trong danh sách doanh thu ngày này là: Avatar 3: Lửa và tro tàn, Zootopia: Phi vụ động trời 2, Ai thương ai mến

Con kể ba nghe kể câu chuyện về những con người theo đuổi nghệ thuật xiếc, xoáy vào mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc đang làm bố đơn thân, và cậu con trai Minh (Hạo Khang) mang nhiều tổn thương. Từ những bất ổn trong mối quan hệ cha con, phim mở ra hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ của hai con người từng bước tìm lại sợi dây kết nối tưởng chừng đã mất. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên phụ nổi bật: Quốc Khánh, Lê Lộc, Phương Thanh, Hồng Ánh, Mai Cát Vi…

Phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính mở màn ấn tượng- Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn trong phim

ẢNH: NSX cung cấp

