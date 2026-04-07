Phim có NSND Hồng Vân chỉ bán được 3 vé trong ngày, doanh thu giờ ra sao?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 7.4, phim Nhà mình đi thôi có sự tham gia của NSND Hồng Vân, diễn viên Uyển Ân chỉ bán được 3 vé với doanh thu 279.000 đồng (tính đến 17 giờ). Tác phẩm này chỉ còn 1 suất chiếu, khả năng sẽ rời rạp trong thời gian tới. Trong khi đó, tổng doanh thu của phim là hơn 14,2 tỉ đồng - con số được đánh giá khá khiêm tốn so với thị trường đang có nhiều dự án vượt mốc trăm tỉ như hiện tại.

NSND Hồng Vân và dàn diễn viên trong các hoạt động quảng bá phim Nhà mình đi thôi Ảnh: Fanpage NMĐT

Nhà mình đi thôi là dự án điện ảnh do Trần Đình Hiền làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Việt như NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, diễn viên Uyển Ân, diễn viên Đoàn Thế Vinh… Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của nhân vật Phương khi tham gia một chương trình đầu tư nhưng phải vượt qua thử thách: thực hiện một chuyến du lịch cùng chính gia đình mình. Từ đó, những cảm xúc kìm nén, những mâu thuẫn giữa các thành viên dần được giải quyết.

Thay vì chọn trình làng vào mùng 1 tết để trực tiếp cạnh tranh với các dự án như Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở… phim của Trần Đình Hiến quyết định ra rạp vào mùng 10 tết. Chính điều đó khiến nhiều người từng hoài nghi rằng ê kíp ngại “đụng độ” với dự án của Trấn Thành, Trường Giang…

Đạo diễn Trần Đình Hiền cho biết mùng 10 tết là thời điểm thích hợp để Nhà mình đi thôi ra rạp. Anh lý giải đây là lúc nhiều người đã trở lại thành phố lớn bắt đầu công việc, nhưng vẫn còn trong giai đoạn muốn được giải trí. Đạo diễn chia sẻ thêm: “Mùa phim tết có nhiều tác phẩm ra rạp nên mình cũng phải tính toán làm sao để lượng phân bổ suất chiếu phù hợp. Mùng 1 có quá nhiều phim rồi, chúng tôi không gia nhập đường đua không phải vì ngại hay sợ gì cả, mà vì chúng tôi muốn tìm thời điểm mà thị phần vẫn còn, vẫn phù hợp với phim của mình".

'Hẹn em ngày nhật thực' dẫn đầu doanh thu phòng vé

Hình ảnh của Hoa hậu Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực Ảnh: ĐPCC

Về thị trường phim Việt hiện tại, Hẹn em ngày nhật thực dẫn đầu doanh thu trong ngày với hơn 2,4 tỉ đồng, tương đương với hơn 35.000 suất chiếu. Tác phẩm có sự góp mặt của Hoa hậu Thiên Ân hiện thu về hơn 69,1 tỉ đồng, vẫn giữ được sức hút sau quãng thời gian ra rạp. Trong 3 ngày cuối tuần, dự án đạt gần 24 tỉ đồng, giúp dẫn đầu phòng vé 2 tuần liên tục.

Thời gian qua, phim do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn nhận được những phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Theo nhận định của đại diện Box Office Vietnam thì: "Hẹn em ngày nhật thực duy trì phong độ ấn tượng và có doanh thu cuối tuần khởi chiếu thứ 2 vượt hơn hẳn tuần đầu tiên”. Người này cũng cho rằng nếu duy trì tốc độ ấn tượng này, tác phẩm hoàn toàn có khả năng chạm vào cột mốc trăm tỉ.

Trong khi đó, Super Mario Galaxy gây sốt ở thị trường thế giới với hơn 300 triệu đô doanh thu tuần đầu, cao nhất năm 2026. Tuy nhiên ở Việt Nam, tác phẩm không tạo ra sức hút lớn và mang về doanh thu 3 ngày cuối tuần chỉ bằng 1/3 so với tác phẩm đứng đầu. 3 vị trí còn lại trên bảng xếp hạng top 5 doanh thu cuối tuần lần lượt thuộc về Song hỷ lâm nguy (5,7 tỉ đồng), Cú nhảy kỳ diệu (3,5 tỉ đồng) và Quỷ nhập tràng 2 (2,4 tỉ đồng). Tuần này, bộ phim Bẫy tiền sẽ ra rạp, sau khi dời lịch chiếu từ cuối năm ngoái.