Phim có tổng tài, đường lưỡi bò gây 'nóng' tại họp báo Bộ VH-TT-DL

Tại buổi họp báo, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) cho biết Cục đang triển khai chiến dịch truy quét, chặn, gỡ, xử lý các trang, kênh và tài khoản trên nền tảng xuyên biên giới chuyên tung tin giả, sai lệch và các phim có nội dung gây ảnh hưởng xấu.

Q uyết xử lý phim vi phạm chủ quyền, siết chặt quản lý nội dung trên mạng

Trả lời câu hỏi của báo chí về hiện tượng phim ngắn, web-drama đề tài "tổng tài" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội khiến công chúng lo ngại về việc chúng có thể gây tác hại xấu đến người xem, đặc biệt là giới trẻ và trẻ em, ông Lê Quang Tự Do cho biết việc đánh giá vi phạm cần căn cứ vào nội dung cụ thể của từng tác phẩm.

"Căn cứ để xử lý việc này là theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP. Cần phải xác định rõ liệu nội dung đó có yếu tố tiêu cực, sai lệch, phản cảm, ảnh hưởng đến trẻ em hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục hay không... Nếu có, Cục sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, rất khó để xác định thế nào là vi phạm pháp luật đối với loại phim này, không thể chặn gỡ toàn bộ các sản phẩm thuộc chủ đề 'tổng tài', mà cần xem xét từng trường hợp cụ thể", ông nói.

Đối với vấn đề phim có yếu tố xâm phạm chủ quyền, ông Lê Quang Tự Do thông tin bộ phim Trung Quốc Hãy để tôi tỏa sáng chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp đã bị xử lý ngay khi phát hiện. Dù các tập chứa hình ảnh vi phạm chưa phát hành tại Việt Nam, Cục đã phối hợp với Cục Điện ảnh yêu cầu hai công ty liên quan tạm dừng phổ biến bộ phim trên không gian mạng. Quan điểm thống nhất của các cơ quan chức năng là: mọi sản phẩm có yếu tố "đường lưỡi bò" phi pháp đều phải bị gỡ bỏ, cấm lưu hành tại Việt Nam. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử làm việc này căn cứ theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhiều thông tin "nóng" đang được dư luận quan tâm được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL ẢNH: QUẢNG HÀ

"Chúng tôi sử dụng cả người và các công cụ kỹ thuật để rà quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, Facebook để chặn, gỡ thông tin, hình ảnh, clip... trong vòng 24 tiếng", ông Lê Quang Tự Do khẳng định.

Cục trưởng cũng cho biết, 2 năm gần đây, tỷ lệ xử lý, chặn gỡ thông tin vi phạm của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử luôn đạt trên 90%. Trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công tác kiểm soát nội dung càng được siết chặt hơn, với yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian không quá hai giờ.

Hội chợ Mùa thu 2025 sẵn sàng khai mạc

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Minh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT-DL thông tin về công tác chuẩn bị cho Hội chợ Mùa thu 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 26.10 đến 4.11.2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia. Đây là sự kiện lớn do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL và UBND TP.Hà Nội tổ chức.

Ngành văn hóa sẽ có không gian riêng với chủ đề "Tinh hoa văn hóa Việt Nam", bố trí tại khu vực sảnh chính và sảnh trung tâm, với tổng diện tích khoảng 17.000 m². Tại đây sẽ trưng bày các sản phẩm công nghiệp văn hóa tiêu biểu như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ, thiết kế sáng tạo.

Sân khấu trung tâm rộng gần 800 m² sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, các chương trình nghệ thuật và hoạt động giao thương. Ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL khẳng định đây là một trong những sự kiện trọng điểm được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức, không chỉ nhằm thúc đẩy thương mại mà còn góp phần quảng bá sâu rộng bản sắc, tinh hoa văn hóa Việt Nam, khẳng định sức mạnh mềm quốc gia trong thời đại số.