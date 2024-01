Phim Hàn 'Hôn nhân hợp đồng' kết thúc đẹp

Hôn nhân hợp đồng đi đến cái kết đẹp sau gần 2 tháng phát sóng CẮT TỪ PHIM

Hai tập cuối Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract) giải quyết được nhiều chi tiết quan trọng. Park Yeon Woo quyết định từ thời hiện đại quay về quá khứ, tìm mọi cách để cứu Kang Tae Ha của thời Joseon trước người mẹ độc ác. Cô thành công và cũng dũng cảm tố giác lòng tham của gia tộc họ Kang.

Đồng thời, Park Yeon Woo còn dám đứng lên đấu tranh chống lại quan niệm phong kiến lỗi thời về "tiết hạnh khả phong", danh hiệu gián tiếp hại chết nhiều thiếu nữ vô tội thời bấy giờ. Bên cạnh đó, dù đã quay về quá khứ, nhưng Park Yeon Woo vẫn luôn nhớ về Kang Tae Ha của thời hiện đại.

Cặp diễn viên chính tương tác ăn ý trong suốt 12 tập phim POSTER PHIM

Đến cuối cùng, Kang Tae Ha thời Joseon không thể vượt qua căn bệnh tim và qua đời. Còn Park Yeon Woo trải qua nhiều biến cố và xuyên không về thời hiện đại tái hợp Kang Tae Ha của thế kỉ 21. Khoảnh khắc gặp lại của cặp đôi đem lại nhiều cảm xúc. Hôn nhân hợp đồng chính thức khép lại với phân đoạn hôn lễ ngọt ngào giữa Kang Tae Ha và Park Yeon Woo. Đặc biệt, đây là lần đám cưới thứ tư của họ trong phim này.

Hầu hết nhân vật còn lại trong phim như Sa Wol (Joo Hyun Young), Hong Sung Pyo (Jo Bok Rae), Kang Tae Min (Yoo Seon Ho), Min Hye Sook (Jin Kyung)… đều nhận cái kết đẹp. Do đó, phần lớn khán giả đều hài lòng với tập cuối của tác phẩm. Tập phim này đạt rating 9,3% trên toàn quốc, là sê ri ngắn tập Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất cuối tuần qua.

Bae In Hyuk và Lee Se Young có đến bốn hôn lễ trong phim Hôn nhân hợp đồng INSTAGRAM NV

Các phương tiện truyền thông dành nhiều lời khen ngợi cho chất lượng của Hôn nhân hợp đồng, một bộ phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Đứa con tinh thần của đạo diễn Park Sang Hoon có nhiều góc quay đẹp, nên thơ, góp phần giúp câu chuyện tình của Kang Tae Ha và Park Yeon Woo trở nên lãng mạn hơn.

Trong khi đó, biên kịch Go Nam Jung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn kết các tình tiết trong nguyên tác truyện tranh trở nên chặt chẽ, sống động và đầy màu sắc hơn khi đưa lên màn ảnh nhỏ.

Dàn nhân vật phụ cũng chiếm cảm tình khán giả CẮT TỪ PHIM

Thông qua Hôn nhân hợp đồng, Lee Se Young một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng. Cô thể hiện sống động vẻ đáng yêu, độc lập và tích cực theo đuổi lý tưởng sống của nhân vật. Tương tự, Bae In Hyuk cũng đem đến màn trình diễn tinh tế, khắc họa rõ sự khác biệt của Kang Tae Ha thời Joseon và Kang Tae Ha của hiện đại.

Bae In Hyuk và Lee Se Young cũng tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ từ trên màn ảnh đến ngoài đời. Tương tác thân thiết của cặp đôi tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2023 từng gây sốt mạng xã hội. Vì thế, cả hai từng vướng nghi vấn phim giả tình thật. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, phía Lee Se Young phủ nhận tin đồn yêu đương với bạn diễn.

Lee Se Young xứng danh mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh xứ kim chi POSTER PHIM

Ngoài Bae In Hyuk và Lee Se Young, The Story Of Park's Marriage Contract còn quy tụ dàn diễn viên Joo Hyun Young, Jo Bok Rae, Yoo Seon Ho, Jin Kyung… Sau Hôn nhân hợp đồng, phim Hoa nở về đêm (Knight Flower) sẽ lên sóng khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên đài MBC.