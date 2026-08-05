Phim hình sự chính luận vẫn giữ sức hút riêng

Trong khi đó dòng phim hình sự chính luận lại giữ được sức hút riêng với Lửa trắng và Trời cao nguyên xanh đang phát sóng giờ vàng. Điều đáng nói, sức hấp dẫn của dòng phim này không chỉ đến từ những màn truy bắt tội phạm hay đấu trí căng thẳng, mà còn nằm ở cách các nhà làm phim đưa hơi thở của đời sống, những vấn đề xã hội và tính chân thực nghề nghiệp lên màn ảnh.

Cảnh trong phim Lửa trắng ẢNH: VFC CUNG CẤP

Nếu trước đây, với các phim hình sự Việt như Cảnh sát hình sự, Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Mê cung…, nội dung trọng tâm vẫn đặt vào hành trình phá án và cuộc đối đầu chính - tà, thì hiện tại, dòng phim này đã có nhiều thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận. Thay vì chỉ kể một vụ án rồi lần lượt tìm hung thủ, nhiều bộ phim hình sự chính luận lựa chọn đào sâu vào bối cảnh xã hội, nguyên nhân phát sinh tội phạm và những hệ lụy đối với cộng đồng - xã hội. Tội phạm không còn được xây dựng đơn thuần như những kẻ phản diện, mà trở thành mắt xích trong những vấn đề lớn hơn như ma túy, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao, tham nhũng, tội phạm xuyên biên giới…

Đó cũng là điều tạo nên sức hút của Lửa trắng. Phim không chỉ xoay quanh cuộc chiến phá đường dây ma túy mà còn mở rộng câu chuyện về những góc khuất của đời sống, sự hy sinh của lực lượng làm nhiệm vụ và những lựa chọn đầy giằng xé của từng nhân vật. Trong khi đó, Trời cao nguyên xanh đưa khán giả đến vùng Tây nguyên qua những câu chuyện gắn với đồng bào các dân tộc, an ninh địa bàn, bảo vệ rừng và cuộc chiến với các loại tội phạm lợi dụng địa hình, phong tục để hoạt động.

Một điểm khác biệt nữa là nhịp kể của phim hình sự hiện nay đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, nhiều bộ phim kéo dài với tiết tấu chậm, dành nhiều thời lượng cho các cuộc họp chuyên án hoặc những đoạn giải thích nghiệp vụ, thì các tác phẩm gần đây được xây dựng với nhịp nhanh hơn, nhiều tình huống bất ngờ, đan xen liên tục giữa điều tra, hành động và đời sống nhân vật. Điều này giúp bộ phim dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ - những người vốn quen với tiết tấu nhanh của các nền tảng số.

Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt lớn nhất đáng ghi nhận của dòng phim hình sự chính luận vẫn là tính chân thực. Không như nhiều thể loại khác, phim về lực lượng công an, quân đội luôn đòi hỏi quy trình sản xuất chặt chẽ. Từ kịch bản, bối cảnh, trang phục, khí tài đến nghiệp vụ chuyên môn đều có sự phối hợp với các bộ, ngành và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm tính chính xác. Nhờ vậy, mỗi vụ án, mỗi chuyên án hay từng chi tiết nghiệp vụ đều mang đến cảm giác thuyết phục hơn, giúp khán giả tin vào những gì đang diễn ra trên màn ảnh.

Cảnh trong phim Trời cao nguyên xanh ẢNH: VFC CUNG CẤP

Sự đầu tư ấy cũng phản ánh xu hướng mới của phim hình sự chính luận. Khi kết hợp giữa câu chuyện điều tra hấp dẫn, hơi thở thời sự, chiều sâu xã hội và tính chân thực nghề nghiệp, thể loại này thu hút khán giả hơn bằng giá trị phản ánh hiện thực cùng tính giải trí.