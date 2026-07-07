Phim hơn 2.800 tập sắp kết thúc, dàn sao TVB rơi vào cảnh thất nghiệp

Bộ phim sitcom ăn khách Mái ấm gia đình của TVB sắp đi đến hồi kết sau hơn 2.800 tập phát sóng. Thông tin này khiến không ít diễn viên gắn bó lâu năm với bộ phim bày tỏ sự tiếc nuối và lo lắng về chặng đường sắp tới.

Nhiều nghệ sĩ TVB chật vật tìm cơ hội mới

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Thục Mẫn, người thủ vai "Đại tiểu thư" trong phim, tham dự một sự kiện của một thương hiệu và lần đầu chia sẻ về cảm xúc trước thời điểm bộ phim kết thúc.

Cô cho biết thương hiệu này có ý nghĩa đặc biệt với mình vì từng hỗ trợ cô rất nhiều trong giai đoạn điều trị ung thư nhiều năm trước. "Lúc tôi mắc bệnh, họ đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều, gián tiếp giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn. Từ đó, tôi gắn bó với thương hiệu này. Sau này tôi mới biết họ còn có quỹ từ thiện, âm thầm giúp đỡ rất nhiều người", nữ diễn viên chia sẻ.

Việc sitcom dài hơi Mái ấm gia đình kết thúc khiến nhiều diễn viên TVB lâu năm đứng trước nỗi lo thiếu việc làm và giảm thu nhập Ảnh: Chụp màn hình phim Mái ấm gia đình

Nhắc đến việc bộ phim sắp khép lại, Lâm Thục Mẫn cho biết cô vẫn chưa dám nghĩ quá nhiều. "Hiện tại lịch quay vẫn rất dày đặc, gần như ngày nào chúng tôi cũng làm việc. Càng gần đến hồi kết, đoàn phim càng mở thêm nhiều tuyến truyện mới với những tình tiết kịch tính như tranh chấp tài sản hay các mối quan hệ tình cảm nhiều biến động. Tôi chỉ muốn tập trung hoàn thành thật tốt công việc trước mắt", cô nói.

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng bộ phim suốt 9 năm qua, Lâm Thục Mẫn không giấu được sự xúc động. Cô cho biết khi mới được đạo diễn lựa chọn tham gia, lịch làm việc của cô chỉ dự kiến kéo dài khoảng 20 tập. Không ngờ bộ phim lại thành công ngoài mong đợi và cô gắn bó với vai diễn trong suốt 9 năm, tham gia hơn 2.800 tập.

Nữ diễn viên thừa nhận chính tình cảm của khán giả là động lực lớn nhất để cô kiên trì với bộ phim trong suốt thời gian dài.

Lo mất nguồn thu nhập ổn định

Trong bối cảnh ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt, việc có công việc và thu nhập ổn định suốt nhiều năm là điều không dễ dàng. Vì vậy, khi bộ phim sắp kết thúc, Lâm Thục Mẫn không giấu được sự lo lắng: "Công việc đột ngột dừng lại đồng nghĩa thu nhập sẽ không còn ổn định như trước. Có lẽ tôi sẽ phải tiết kiệm hơn".

Khi được hỏi liệu có cách nào để bù đắp khoản thu nhập bị mất hay không, nữ diễn viên thẳng thắn đáp: "Thật sự tôi cũng không biết. Tôi chỉ hy vọng mình luôn khỏe mạnh, không bệnh tật, không gặp biến cố để không phải tốn quá nhiều chi phí. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ xa đến như vậy".

Không chỉ Lâm Thục Mẫn, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu của TVB cũng đang đối mặt tình trạng thiếu cơ hội đóng phim khi sản lượng phim truyền hình của nhà đài sụt giảm mạnh trong những năm gần đây. Theo truyền thông Hồng Kông, năm 2025, TVB chỉ khởi quay số lượng phim mới rất hạn chế, trong đó phần lớn là các dự án hợp tác với Trung Quốc đại lục. Ở mảng phim thuần Hồng Kông, ngoài sitcom Mái ấm gia đình, gần như không có thêm tác phẩm dài tập nào được sản xuất.

Việc cắt giảm sản xuất khiến nhiều gương mặt từng là trụ cột của TVB rơi vào cảnh "khát vai". Những diễn viên như Hồ Định Hân, Huỳnh Thúy Như, Tiêu Chính Nam, Viên Vỹ Hào, Cung Gia Hân, Thái Tư Bối, Ngô Nhược Hy hay Phùng Doanh Doanh đều không có dự án phim mới trong suốt năm 2025. Đáng chú ý, Cung Gia Hân dù giành danh hiệu Thị hậu TVB 2024 nhưng vẫn không có phim mới được khởi quay trong những năm tiếp theo.

Song song với tình trạng thiếu dự án, làn sóng nghệ sĩ rời TVB sau nhiều năm gắn bó cũng ngày càng rõ nét. Trong thời gian qua, nhiều gương mặt quen thuộc như Lý Giai Tâm, Quách Tấn An, Mã Đức Chung hay Hà Quảng Bái lần lượt chia tay nhà đài sau khi hợp đồng kết thúc. Phần lớn cho biết họ muốn tìm kiếm thêm cơ hội phát triển sự nghiệp trong bối cảnh số lượng phim và vai diễn tại TVB ngày càng thu hẹp.