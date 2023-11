Phim Iran thắng lớn ở LHP quốc tế Tokyo

Giải thưởng tại LHP quốc tế Tokyo 36:

- Giải Tokyo Grand Prix, Giải Thị trưởng Tokyo: Snow Leopard của đạo diễn Pema Tseden.

- Giải khán giả bình chọn: (Ab)normal Desire của đạo diễn Kishi Yoshiyuki. Đây cũng là phim mang về giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Kishi Yoshiyuki.

- Diễn viên nam xuất sắc nhất: Yasna Mirtahmasb (Roxana).

- Diễn viên nữ xuất sắc nhất: Zar Amir (Tatami).

- Giải đặc biệt của ban giám khảo: Tatami của hai đạo diễn Zar Amir và Guy Nattiv.

- Giải Asian Future: Maria của đạo diễn Mahdi Asghari-Azghedi.

- Giải thưởng đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất: A Long Shot của đạo diễn Trung Quốc Gao Peng (Cao Bằng).

- Giải Amazon Prime Video Take One: Gone with the wind của đạo diễn Yang Liping.

- Giải đặc biệt của ban giám khảo hạng mục Amazone Prime Video Take One: Be Prepared của nữ đạo diễn Yasumura Emi.