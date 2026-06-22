Phim kinh dị có Lê Khánh bất ngờ thông báo rời rạp, doanh thu ra sao?

Sau hơn hai tuần ra rạp, nhà sản xuất Ma xó xác nhận thông tin tác phẩm điện ảnh này sẽ dừng chiếu từ ngày 23.6. Theo Box Office Vietnam, tính đến ngày 22.6 dự án có sự tham gia của Lê Khánh đạt hơn 145 tỉ đồng, trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao thứ 3 sau Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (201 tỉ đồng) và Quỷ nhập tràng (149 tỉ đồng).

Đại diện nhà sản xuất cho biết, mức doanh thu 145 tỉ đồng ở hiện tại vượt ngoài kỳ vọng của tất cả mọi người. “Chúng tôi rất tự hào về hành trình đã đi qua. Bên cạnh đó, vì dự án cũng có những định hướng khác, dài hơi hơn trong thời gian tới cho nên chúng tôi quyết định sẽ dừng chiếu Ma xó tại các hệ thống rạp từ ngày 23.6”, anh cho hay.

Lê Khánh lần đầu thử sức với một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị Ảnh: NSX

Giải thích thêm về lựa chọn này, anh Nguyễn Ngọc Thạch cho biết đây là quyết định được thống nhất từ cả đơn vị đồng sản xuất và phát hành, sau khi phim đạt được những con số doanh thu ấn tượng.

Vì sao 'Ma xó' có Lê Khánh gây chú ý

Lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, Ma xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh những bi kịch gia đình, sự bế tắc, bất lực và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng. Trong thế giới ấy, ma xó hiện lên như một “tia sáng” mong manh mà con người có thể bấu víu, dù cái giá phải trả là những lựa chọn khắc nghiệt về đạo đức và niềm tin.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết Ma xó là dự án được ê kíp dành nhiều tâm huyết trong quá trình nghiên cứu chất liệu văn hóa dân gian và đời sống tâm linh của người Việt. Theo anh, bộ phim không chỉ hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm rùng rợn trên màn ảnh mà còn mong muốn kể một câu chuyện giàu cảm xúc về gia đình, niềm tin và những hệ lụy kéo dài từ quá khứ.

Tín Nguyễn gây ấn tượng với vai chính trên màn ảnh rộng Ảnh: NSX

Trong bối cảnh ngày càng nhiều phim kinh dị ra rạp, Ma xó lựa chọn một hướng đi khác, không đặt nỗi sợ vào khoảnh khắc giật mình, mà xây dựng nó như một trạng thái kéo dài nơi cảm giác bất an được tích tụ trước khi bùng phát. Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho rằng vấn đề không nằm ở việc có hay không có jump scare, mà là cách sử dụng: “Một cú hù chỉ hiệu quả khi khán giả đã bị đặt vào trạng thái căng thẳng trước đó. Nếu chưa kịp căng mà đã hù, hoặc hù liên tục, phản ứng sẽ chỉ còn là giật mình theo phản xạ, không còn là nỗi sợ”.

Ma xó với sự góp mặt của dàn diễn viên như Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý, Nguyễn Sỹ Hậu… Trong đó, Tín Nguyễn được xem là điểm sáng của tác phẩm. Cô cho biết vai Thảo là thử thách lớn nhất của bản thân từ trước đến nay khi lần đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng. “Điều khiến tôi áp lực nhất không phải khối lượng công việc mà là nỗi sợ mình chưa thể hoàn thành tốt vai diễn, nhất là khi được làm việc cùng nhiều anh chị nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ”, cô chia sẻ.

Để hóa thân thành một phụ nữ mang thai, Tín Nguyễn dành thời gian tìm hiểu những thay đổi về tâm lý và thể chất. Chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình trong thời gian qua, Tín Nguyễn cho biết việc quyết định tháo sụn mũi không xuất phát từ yêu cầu của vai diễn mà là quyết định cô đã cân nhắc từ rất lâu. “Việc nhận được vai diễn lần này chỉ là động lực để tôi đưa ra quyết định nhanh hơn. Qua mỗi bộ phim, tôi đều nhìn thấy những điểm mình có thể cải thiện, cả về ngoại hình lẫn nghề nghiệp. Với tôi, việc thay đổi không phải để trở thành một người khác mà là phiên bản tốt hơn của chính mình”, nữ diễn viên chia sẻ.