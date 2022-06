Phim kinh dị 'Nope' tung trailer dài 3 phút, hé lộ phi thuyền người ngoài hành tinh

Trailer cuối cùng của phim Nope mà Universal vừa tung ra dài trên 3 phút, có rất nhiều hình ảnh mới chưa được công bố trong trailer trước đó. Tác phẩm thứ 3 trong sự nghiệp của Jordan Peele, khác với 2 phim trước đây là Get out và Us, lại chạm vào "địa hạt" của khoa học viễn tưởng nhưng vẫn duy trì chất riêng trong phong cách của anh, đó là yếu tố kinh dị thường thấy.

Trailer lần này chèn thêm nhiều hình ảnh về những cư dân của thị trấn hoang vu. Cha của 2 nhân vật OJ (Daniel Kaluuya đóng) và Emerald Haywood (Keke Palmer) bất ngờ qua đời do một sự cố "từ trên trời rơi xuống". Do đó, 2 người quyết định ghi lại hình ảnh của những sự kiện lạ lùng trên bầu trời.

Lúc này, OJ cảm thấy có điều gì đó bất thường và sau đó nhận ra một vật thể bay không xác định đang lẩn khuất sau những đám mây. Cuộc sống của những cư dân nơi thị trấn ngay lập tức bị đảo lộn khi đĩa bay bắt đầu nhắm đến họ và có cuộc "tiếp xúc" không mong muốn.

Ngoài Daniel Kaluuya (đóng Get out) và Keke Palmer, phim còn có sự góp mặt của Steven Yeun (đóng Minari).





Thật khó để nói được chủ đề chính mà Jordan Peele muốn đề cập đến là gì vì không thể chỉ dựa vào màu sắc khoa học viễn tưởng để đoán. Bởi xem Get out và Us, sau những tình tiết lạ lùng và rùng rợn kéo dài đến cuối phim, khán giả mới có thể đoán được điều mà Jordan Peele gửi gắm. Và điều này cũng được trang Bloody Disgusting đề cập đến trong bài viết mới đây rằng phim Nope dĩ nhiên không chỉ có người ngoài hành tinh.

Nhà quay phim Hoyte van Hoytema đảm nhận phần hình ảnh của dự án. Trước khi bắt tay với Jordan Peele quay Nope, nhà làm phim này được biết đến qua những bộ phim hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan như Interstellar, Dunkirk, Tenet hay các phim khác như Let the Right One In, Spectre. Phim Nope dự kiến chiếu tại Bắc Mỹ ngày 22.7 năm nay.