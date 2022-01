Phim kinh dị 'Scream' và những tác phẩm 'hồi sinh' cả thương hiệu điện ảnh

Phim kinh dị Scream do các nhà làm phim Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett chỉ đạo, hiện đang chiếu tại thị trường Bắc Mỹ, được báo chí khen ngợi về chất lượng. Phim được chấm 76% trên Rotten Tomatoes, có đến 90% khán giả yêu thích phim.

Tác phẩm Scream là phần thứ 5 trong series kinh dị chặt chém cùng tên ra mắt từ năm 1996, kể về tên sát nhân Ghostface giết người không gớm tay. Ra đời cách phần phim thứ 4 đến 11 năm nhưng Scream được Variety đánh giá một lần nữa giúp cho thương hiệu này "hồi sinh" do vẫn giữ được chất so với phần phim gốc. Do đó, phim được chọn mở đầu danh sách những phần phim tiếp theo (sequel) hoặc phim làm mới (reboot) giúp cho cả series phim ảnh sống lại trong lòng công chúng.

Bên cạnh phim kinh dị Scream, những phim kinh dị khác cũng góp mặt trong danh sách bao gồm Candyman (2021), Halloween(2018) và Evil Dead (2013). Trong đó, phim Candyman của nữ đạo diễn Nia DaCosta được đánh giá là hay hơn cả phần phim gốc năm 1992. Còn phim Halloween của nhà làm phim David Gordon Green thì nối liền tuyến truyện với phần phim đầu tiên chiếu năm 1978, có tổng doanh thu toàn cầu là 255,6 triệu USD, phá kỷ lục của phim Scream (1996) để trở thành phim kinh dị chặt chém ăn khách nhất tại phòng vé.

Đa phần các phim còn lại trong danh sách thuộc dòng phim hành động, khoa học viễn tưởng hay gia đình như Batman Begins (2005), Toy Story 3 (2010), Mad Max: Fury Road (2015), Spider-Man: Homecoming (2017), Godzilla (2014), Star Wars: The Force Awakens (2015), Bumblebee (2018), Blade Runner 2049 (2017)...





Trong số những phim này, có phim rất thành công về mặt doanh thu phòng vé như phim Batman Begins của nhà làm phim Christopher Nolan thu về 373,6 triệu USD toàn cầu và mở màn cho một trong những thương hiệu phim ăn khách nhất lịch sử, hay phim Star Wars: The Force Awakens của đạo diễn J. J. Abrams hiện đang nắm giữ doanh thu trên 2 tỉ USD toàn cầu và riêng doanh thu 936,6 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ vẫn chưa có phim nào có khả năng "lật đổ". Nhưng cũng có phim trở thành "bom xịt" tại phòng vé đó là Blade Runner 2049 của đạo diễn Denis Villeneuve. Phim có kinh phí lên đến 150 triệu USD nhưng tổng doanh thu toàn cầu chỉ đạt con số 259,3 triệu USD, theo The Hollywood Reporter công bố là gây lỗ cho nhà sản xuất gần 80 triệu USD. Tuy vậy, phim được các nhà phê bình khen ngợi hết lời về mặt chất lượng, được nhận xét là làm sống lại thế giới mà đạo diễn Ridley Scott sáng tạo nên trong phim Blade Runner (1982).