Phim kinh dị siêu nhiên 'The Black Phone' bất ngờ được chấm 100% trên Rotten Tomatoes

Phải đến 6 năm, cha đẻ của Doctor Strange (2016) là Scott Derrickson mới trở lại với phim điện ảnh mới là The Black Phone. Phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Joe Hill. Lần này, anh chạm tay vào địa hạt của sự kinh dị và đóng chính trong phim là tài tử Ethan Hawke (gây ấn tượng với tác phẩm giật gân Sinister - 2012).

Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm 100% từ 28 bài đánh giá của các nhà phê bình phim. Các trang như The Hollywood Reporter, Variety, TheWrap, CBR... đều dành cho phim "mưa lời khen".

Lấy bối cảnh năm 1978 ở vùng ngoại ô Colorado, phim The Black Phone kể về cuộc trốn thoát của đứa trẻ bị bắt cóc khỏi tên sát nhân hàng loạt. Nhân vật Grabber (Ethan Hawke đóng) là tên biến thái bắt cóc trẻ em bằng cách dụ chúng qua những chiếc bong bóng màu đen. Trang The Wrap đánh giá, một trong những khoảnh khắc rùng rợn nhất của phim nằm ở cảnh đứa trẻ cố gắng thoát khỏi tầng hầm của tên bắt cóc.

Ý tưởng của tác phẩm, theo The Wrap nhận xét, giống với không khí của những tác phẩm như Stranger Things (phim truyền hình) và It (Chú hề ma quái, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King).





Tác giả Joe Hill (tên đầy đủ là Joseph Hillström King) là con trai của Stephen King. Do đó, khi chuyển thể truyện của Joe lên màn ảnh, Scott Derrickson và biên kịch đã "bẻ lái" câu chuyện sao cho phim mang "màu sắc" kinh dị giống với những tác phẩm của Stephen King. Cũng trang trên nhận xét, không một yếu tố nào trong phim là không tìm thấy trong các dự án chuyển thể từ truyện của Stephen King.

Một yếu tố khác giúp cho The Black Phone chiếm được cảm tình nơi người xem đó là phim có rất nhiều yếu tố hù dọa (jump scare) và siêu nhiên. Dàn ê-kíp của phim quy tụ những tên tuổi nhà làm phim từng tạo nên những tác phẩm có tiếng trước đây: phần thiết kế sản xuất do Patti Podesta (series American Gods) đảm nhận, âm thanh trong phim do Aidin Ashoori và D. Chris Smith (phim The Conjuring: The Devil Made Me Do It) lèo lái còn phần quay phim do Brett Jutkiewicz (phim Scream 5) lo.

Phim The Black Phone hứa hẹn là tác phẩm kinh dị khó lòng bỏ qua đối với người xem. Tác phẩm dự kiến chiếu tại các rạp Bắc Mỹ từ ngày 24.6 tới.