Phim kinh dị Việt đầu tiên cán mốc 200 tỉ

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thu về hơn 200 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra rạp. Trước đó, tác phẩm có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc… vượt qua Quỷ nhập tràng (149 tỉ đồng) để trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất.

Thành tích ấn tượng của phim kinh dị 'Phí phông'

Phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng gây chú ý khi có sự góp mặt của sao nhí đến từ Thái Lan - Nina Nutthacha Ảnh: NSX cung cấp

Chia sẻ về thành tích này, đạo diễn Đỗ Quốc Trung bày tỏ sự cảm kích trước sự ủng hộ của hơn 2,5 triệu lượt khán giả trong suốt 1 tháng qua. Nam đạo diễn bộc bạch: “Thật sự xúc động khi nhìn cả tập thể ăn mừng, chia vui trước sự đón nhận của khán giả. Những con số rồi sẽ có lúc thấp hơn, có lúc cao hơn… nhưng tình cảm, sự yêu thương của khán giả, của các cộng sự trong đoàn phim dành cho nhau lúc này xin được lưu giữ cẩn thận trong suốt hành trình làm nghề về sau”.

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh cho biết con số 200 tỉ đồng từ tình cảm của 2,5 triệu khán giả dành cho dự án Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng khiến cô không khỏi xúc động. Diệp Bảo Ngọc bày tỏ: “Hạnh phúc không nói nên lời. Ngọc cùng ê kíp gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người đã ra rạp yêu thương và lan tỏa bộ phim”.

Còn Kiều Minh Tuấn chọn “ăn mừng” theo cách đặc biệt hơn. Anh tung bộ ảnh mới khoe hình thể săn chắc, hài hước cho biết đây là khoảnh khắc bị cắt trong phim. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì đạo diễn nói không thể để khán giả phân tâm. Đạo diễn nói vậy thì chịu thôi, chứ tập cũng hơi cực mà bị cắt”.

Kiều Minh Tuấn có nhiều trải nghiệm thú vị khi thử sức với phim kinh dị Ảnh: NSX cung cấp

Chính thức ra rạp từ 24.4, dù sau đó một tuần phải bước vào cuộc đua với loạt phim Việt như Heo năm móng, Anh Hùng, Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu 8 nhưng Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn cho thấy sức hút của tác phẩm này tại phòng vé Việt.

Phim liên tục đạt được những thành tích ấn tượng như trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu chiếu sớm cao nhất hay đạt hơn 73 tỉ đồng chỉ trong 4 ngày ra mắt. Điều đó phần nào cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị đối với khán giả.

Phim xoay quanh 2 pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền phí phông đánh gục. Trong hành trình đó, những bí mật động trời bị chôn vùi ở chốn rừng thiêng nước độc bất ngờ cuốn hai anh em vào cuộc truy lùng không hồi kết.

Thời gian qua, dàn diễn viên của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng gồm Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc…. tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, trò chuyện với người xem tại rạp. Bên cạnh đó, những tương tác thú vị của sao nhí Nina Nutthacha cũng khiến khán giả thích thú khi ra rạp ủng hộ tác phẩm này.