Giải trí Phim

Phim ‘Lằn ranh’ tập 2: Nhân vật của Doãn Quốc Đam bị khởi tố?

Thu Thủy
Thu Thủy
29/10/2025 12:40 GMT+7

Phim 'Lằn ranh' tập 2: Giám đốc Viên (Doãn Quốc Đam) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án giết người; Hai lãnh đạo của tập đoàn cãi nhau căng thẳng.

Phim Lằn ranh tập 1 lên sóng tối qua hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn, căng thẳng liên quan đến việc chống tham nhũng, hoạt động của doanh nghiệp và lợi ích nhóm của lãnh đạo tỉnh Việt Đông. Trong đó, ông Sách (NSND Trung Anh) – phó bí thư thường trực tỉnh có vẻ là người rất nguyên tắc, liêm chính nên dù đến dự lễ khánh thành dự án của Tập đoàn Tam Trinh, ông vẫn giữ khoảng cách với các sếp của doanh nghiệp này là bà Trinh – chủ tịch tập đoàn và ông Thiệu (Mạnh Cường) – phó chủ tịch. Trong khi đó, Chánh văn phòng UBND tỉnh là ông Triển (Mạnh Trường) có vẻ khá thân thiết với lãnh đạo tập đoàn này.

- Ảnh 1.

Viên có liên quan đến cái chết của Đức trong Lằn ranh

ẢNH; CHỤP MÀN HÌNH

Phim Lằn ranh mở đầu căng thẳng

Ở tập 1, mở đầu là tình tiết một bà lượm ve chai sáng sớm phát hiện xác người chết ở một khu đất vắng. Người này tên Đức, dân cờ bạc và từng bị một công ty sa thải. Ngoài ra trong tập này, phiên tòa xét xử một đảng viên, nguyên là lãnh đạo tỉnh Việt Đông có hành vi nhận hối lộ nhiều lần, cấu kết với doanh nghiệp diễn ra khá căng thẳng với phần lập luận sắc bén của đại diện viện kiểm sát là Phó viện trưởng Hằng Thu (Hồng Diễm). Bà Thu không đồng ý với lời bào chữa của luật sư, yêu cầu giảm án cho bị cáo. Và bà Thu đã thuyết phục được bị cáo khai ra "cấp trên chỉ đạo" là ai.

- Ảnh 2.

Hai lãnh đạo Tập đoàn Tam Trinh có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo tỉnh Việt Đông trong Lằn ranh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Lằn ranh tập 2 tối nay 29.10 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến cho thấy nhân vật của Doãn Quốc Đam bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Đức. Ông Viên đang trên đường đi công tác thì nhận được tin Đức bị giết. Trong khi đó tại viện kiểm sát, phó viện trưởng nhận định Viên có liên quan và sẽ bị khởi tố.

Một diễn biến khác cũng rất thú vị là tại Tập đoàn Tam Trinh, ông Thiệu đang chuẩn bị hai cái thẻ VISA đưa cho trợ lý đi gửi cho các sếp. Trinh có vẻ không đồng ý chi số tiền quá lớn nhưng Thiệu lại quyết định vụ này. Sau đó, hai người cãi nhau căng thẳng vì không đồng quan điểm với việc ông Thiệu đưa cô em bà con vào làm. Theo Trinh nhận xét, người này xử lý công việc không linh hoạt. Thêm vụ chung cư Tam Trinh đang bị nghẽn, Trinh muốn nhờ Thiệu xử lý nhưng ông này cho rằng chỉ có việc nhỏ đó mà bà Trinh không động não được.

Khám phá thêm chủ đề

tập đoàn Tam Trinh Mạnh Trường lằn ranh Doãn Quốc Đam
