Phim ‘Lên hương’ có Hồng Vân, Tuyết Thu rời rạp, doanh thu ra sao?

Theo ghi nhận, hôm 11.11, phim điện ảnh Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông không còn xuất hiện trên hệ thống Box Office Vietnam. Như vậy, sau quãng thời gian ghi dấu ấn tại phòng vé, tác phẩm có sự tham gia của Hồng Đào, Hồng Vân, Tuyết Thu chính thức rời rạp với tổng doanh thu 95,2 tỉ đồng.

Hành trình của Lên hương ở phòng vé

Lên hương gây chú ý khi có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như Hồng Vân, Hồng Đào, Tuyết Thu Ảnh: ĐPCC

Lên hương kể câu chuyện về màn giao dịch “ngủ hòm cầu vận” giữa Tâm (Võ Tấn Phát) và Mũi (Hồng Đào). Mượn bối cảnh nghề mai táng, bộ phim khai thác các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử…

Thời điểm mới ra rạp, tác phẩm của Khương Ngọc nhận được sự quan tâm của khán giả, có hiệu ứng tích cực tại phòng vé. Đáng chú ý, phim thu về hơn 3 tỉ đồng sau 30 ngày đầu tiên và chạm mốc 74 tỉ đồng khi khép lại tuần chiếu thứ 2.

Tưởng rằng với đà tăng trưởng ấn tượng đó, Lên hương sẽ sớm chạm mốc trăm tỉ thế nhưng sự đổ bộ của hàng loạt phim như Út Lan 2, đặc biệt là Trại buôn người với số lượng suất chiếu áp đảo khiến sức hút cũng như tốc độ bán vé của phim giảm đáng kể, không thể gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỉ sau khi kết thúc hành trình ở phòng vé.

Ngày con còn mẹ dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu ra rạp Ảnh: ĐPCC

Hôm 11.11, trong ngày đầu ra rạp, phim Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Tác phẩm thu về hơn 3 tỉ đồng, tương đương với hơn 41.000 vé bán ra trong tổng số 3.265 suất chiếu. Dự án đánh dấu màn hội ngộ giữa Hồng Đào - Phương Anh Đào cán mốc 25.000 vé bán ra trước giờ khởi chiếu.

Trước đó, khi được hỏi về áp lực khi phòng vé bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt với những dự án quy mô, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dành niềm tin vào tác phẩm mang tính chất chữa lành của mình.

“Tôi đã làm hết sức mình. Trong thời điểm màn ảnh ngập tràn những tác phẩm bom tấn hoành tráng, hào nhoáng, sự xuất hiện của một bộ phim gia đình dung dị chen vào giữa là một điều may mắn. Hy vọng khán giả sau khi thưởng thức nhiều “sơn hào hải vị” sẽ tìm thấy sự ngon miệng, ấm cúng khi trở về thưởng thức một bữa cơm nhà”, anh nói.

Theo ghi nhận, 4 vị trí còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày tại Box Office Vietnam lần lượt thuộc về Godzilla trừ không (hơn 1,2 tỉ đồng), Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại (hơn 625 triệu đồng), Chị chị em em 3 (hơn 593 triệu đồng) và Bò sữa bay (hơn 500 triệu đồng).