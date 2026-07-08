Phim mới của So Ji Sub thống trị Netflix toàn cầu

Sau một tuần lên sóng, Đặc vụ Kim tái khởi động của So Ji Sub vẫn duy trì sức hút trên nền tảng Netflix. Theo bảng xếp hạng Global Top 10 do Netflix Tudum công bố ngày 8.7, bộ phim đạt 10,5 triệu lượt xem trong tuần từ 29.6 đến 5.7, qua đó dẫn đầu hạng mục chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trên toàn cầu. Theo số liệu của Nielsen Korea được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, tập 4 của Đặc vụ Kim tái khởi động phát sóng ngày 4.7 đạt rating 21,6% trên toàn quốc, 22,7% tại khu vực Seoul và chạm mức cao nhất 25,1% theo từng phút. Đây cũng là tập phim thứ tư liên tiếp tự phá kỷ lục tỷ suất người xem của chính mình.

Việc Đặc vụ Kim tái khởi động vươn lên dẫn đầu cũng khép lại chuỗi bốn tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 của series Bài học đáng đời. Trong cùng giai đoạn, bộ phim này đã đạt 4,7 triệu lượt xem và xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

So Ji Sub trở lại với thể loại hành động sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh Ảnh: Cắt từ phim Đặc vụ Kim tái khởi động

Màn trở lại ấn tượng của So Ji Sub

Bên cạnh thành tích về lượt xem, Đặc vụ Kim tái khởi động còn thu hút sự chú ý nhờ đánh dấu màn tái xuất của So Ji Sub với dòng phim hành động sau nhiều năm. Trong phim, nam diễn viên vào vai Kim Do Hyun, một cựu đặc vụ lựa chọn cuộc sống bình lặng bên gia đình nhưng buộc phải trở lại với quá khứ khi con gái gặp biến cố. Hình tượng người cha bình thường che giấu thân phận đặc vụ được xem là điểm nhấn giúp tác phẩm tạo khác biệt so với nhiều phim hành động Hàn Quốc gần đây.

Nhiều khán giả đánh giá cao những phân cảnh hành động và diễn xuất của So Ji Sub trong phim Ảnh: Cắt từ phim Đặc vụ Kim tái khởi động

Giới chuyên môn quốc tế nhìn nhận tác phẩm có nhiều điểm mạnh ở nhịp phim và cách xây dựng nhân vật. Chuyên trang Decider nhận xét bộ phim không vội đẩy các màn hành động lên cao ngay từ đầu mà dành thời gian khắc họa mối quan hệ giữa nhân vật chính và gia đình. Theo cây bút Joel Keller, chính nền tảng cảm xúc này khiến những phân đoạn truy đuổi và đối đầu về sau trở nên thuyết phục hơn, thay vì chỉ là chuỗi cảnh hành động đơn thuần.

Trong khi đó, Lifestyle Asia đánh giá Đặc vụ Kim tái khởi động là sự kết hợp giữa yếu tố điệp viên, hành động và tình cảm gia đình. Theo trang này, hình tượng người cha phải đối mặt với quá khứ để bảo vệ con gái tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim, khác với mô típ điệp viên thường tập trung vào các nhiệm vụ quy mô lớn hay những âm mưu quốc tế.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng kịch bản vẫn đi theo công thức quen thuộc của dòng phim hành động với nhiều tình tiết dễ đoán. Tuy nhiên, diễn xuất của So Ji Sub cùng nhịp phim nhanh và các cảnh hành động được dàn dựng chỉn chu vẫn là những yếu tố được khán giả nhắc đến nhiều trên các diễn đàn.

Dù còn ý kiến trái chiều về nội dung, truyền thông Hàn Quốc nhìn nhận thành công của Đặc vụ Kim tái khởi động phản ánh sức hút của dòng phim hành động Hàn Quốc trên nền tảng trực tuyến so với nhiều phim Hàn gần đây thiên về yếu tố lãng mạn hoặc sinh tồn. Việc bộ phim tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix cho thấy dòng phim hành động Hàn Quốc vẫn giữ được sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế khi được đầu tư về kịch bản, phong cách hình ảnh và diễn xuất.