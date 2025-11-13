Doãn Quốc Đam: Nam tiến đóng phim hành động, không thấy thiệt thòi vì đóng vai phụ

Sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ở mảng phim truyền hình giờ vàng phía bắc. Anh tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp từ những vai phụ và dần khẳng định vị trí nhờ khả năng hóa thân đa dạng. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi bật như Quỳnh búp bê, Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Phố trong làng, Đấu trí, Thương ngày nắng về, Làng trong phố, Gia đình mình vui bất thình lình, Độc đạo...

Tạo hình nhân vật của Doãn Quốc Đam trong Truy tìm Long Diên Hương ẢNH: ĐPCC

Với bộ phim Truy tìm Long Diên Hương của đạo diễn Dương Minh Chiến, đây là lần đầu tiên Doãn Quốc Đam góp mặt trong một bộ phim hành động đúng nghĩa tại thị trường điện ảnh phía nam. "Tôi như con cá gặp nước mang tên ActionC. Đây là cơ hội để tôi thử sức ở thể loại phim mà mình đam mê bấy lâu. Hy vọng khán giả ủng hộ để tôi có thêm cơ hội hợp tác với các ê kíp làm phim phía nam", sao nam 8X chia sẻ.

Trong phim, dù chỉ đảm nhận vai phụ, Doãn Quốc Đam khẳng định anh không cảm thấy thiệt thòi. Theo anh: "Việc vai chính hay vai phụ chỉ là câu chuyện của ống kính, nó chiếu về ai nhiều hơn chứ không thể hiện giá trị của người diễn viên. Mỗi vai diễn đều có một cuộc đời, một câu chuyện riêng. Tôi tâm niệm rằng không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ nếu không làm tròn vai của mình". Nói về quyết định Nam tiến, sao phim Độc đạo cho biết mong muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, thay vì để bản thân bị "đóng khung" trong hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, Doãn Quốc Đam cũng chia sẻ thêm, không cảm thấy áp lực khi làm việc với ê kíp phía nam, trái lại còn thấy hứng khởi và thoải mái nhờ môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở.

Doãn Quốc Đam nói gì khi bị 'chê xấu' trên màn ảnh?

Doãn Quốc Đam (bìa phải) và dàn diễn viên phim Truy tìm Long Diên Hương trong buổi công chiếu ẢNH: ĐPCC

Trước câu hỏi về việc lo ngại dư luận nếu phim không đạt kỳ vọng, Doãn Quốc Đam thẳng thắn: "Thành công của một bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ riêng diễn viên. Tôi không sợ điều tiếng. Nếu quá quan tâm đến dư luận, tôi sẽ không thể tập trung vào việc làm nghệ thuật". Gần đây, ngoại hình của nam diễn viên 37 tuổi cũng gây bàn tán khi anh xuất hiện trong một số phim truyền hình giờ vàng với diện mạo xuề xòa được cho là "không đẹp" khác hẳn phong cách ngoài đời. Trước ý kiến trái chiều, nam diễn viên bộc bạch: "Tôi ít khi để ý vẻ ngoài của nhân vật, mà chỉ quan tâm mình có 'tải' được hồn cốt của họ hay không. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung, nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không sao. Tôi luôn ưu tiên diễn xuất và cảm xúc đúng với yêu cầu của đạo diễn và kịch bản".

Bên cạnh công việc, Doãn Quốc Đam cũng dành thời gian để cân bằng cuộc sống sau những giai đoạn làm việc căng thẳng. Anh cho biết thường tranh thủ những khoảng nghỉ ngắn để ở bên gia đình, đi du lịch, hoặc tìm chất liệu sáng tạo cho các vai diễn mới.

Truy tìm Long Diên Hương là bộ phim thể loại hài - hành động kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn thủ vai) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành. Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển, nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió của cuộc đời. Với sự tham gia của các diễn viên: NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo...