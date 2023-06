Phim Người dơi mới nhất chính thức lăn bánh

Nhà làm phim 49 tuổi Andy Muschietti sẽ chỉ đạo phần phim Người dơi mới nhất là The Brave and the Bold, tiếp tục làm mới nhân vật Dark Knight trên màn ảnh rộng, đồng thời giới thiệu đến khán giả con trai của nhân vật này là Damian Wayne.

Dự án The Brave and the Bold đã được bàn bạc thực hiện nhiều tuần trước đó, nhưng đến hiện tại các thỏa thuận mới xong và dự án sẽ nằm trong "vũ trụ điện ảnh mở rộng" của DC.

Người dơi tái xuất trong bom tấn The Flash W.B

Theo nguồn tin của Hollywood Reporter, The Brave and the Bold chưa tìm được biên kịch, tuy nhiên câu chuyện này sẽ đóng vai trò là một trong những khởi đầu mới cho thương hiệu phim siêu anh hùng DC đang có sự tham gia của hai nhà làm phim James Gunn (cầm trịch dự án Superman: Legacy) và Peter Safran.

Dự án The Brave and the Bold sẽ mang đến màn ảnh một trong những câu chuyện phụ tử lạ lùng bậc nhất: Damian Wayne là đứa con trai sát thủ Dark Knight, được giới giang hồ nuôi nấng.

The Brave and the Bold, nếu xét theo đường dây các dự án trong tương lai của "vũ trụ" DC, sẽ là dự án đầu tiên nằm trong loạt phim với điểm nhìn rất mới này. Sau The Brave and the Bold, các nhà làm phim sẽ cho ra mắt các phim như Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing và The Authority.

Phim The Batman Part II có Robert Pattinson đóng sẽ ra mắt khán giả vào năm 2025 W.B

The Brave and the Bold giới thiệu về Người dơi mới, trong khi trước đây, nhà làm phim Matt Reeves đã giới thiệu một Người dơi cũng rất mới do tài tử Robert Pattinson hóa thân trong phim The Batman (chiếu năm 2022); và trong The Flash sắp ra rạp gần đây, có tới 2 Người dơi sẽ tái xuất màn ảnh rộng.

Vậy Người dơi mà Andy Muschietti sẽ giới thiệu nằm đâu trong "vũ trụ" phim đang mở rộng này? Với khái niệm đa vũ trụ được giới thiệu, các Người dơi của DC đến từ những dòng thời gian khác nhau. Người dơi của đạo diễn Matt Reeves nằm trong thế giới "DC Elseworlds story" (Những câu chuyện nằm trong thế giới khác của DC), còn Người dơi trong The Brave and the Bold nằm trong dòng thời gian chính của "vũ trụ" DC.