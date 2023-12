Phim ‘Người vợ cuối cùng’ của Victor Vũ khởi chiếu tại rạp Mỹ và Canada

Đạo diễn Victor Vũ đánh dấu chặng đường 20 năm làm nghề bằng bộ phim Người vợ cuối cùng (tên tiếng Anh The Last Wife). Tính đến nay, anh đã có 17 tác phẩm điện ảnh.

Bộ phim thể hiện cuộc sống trong xã hội phong kiến triều Nguyễn ở Việt Nam và khao khát thoát khỏi số phận do xã hội định đoạt của những người phụ nữ.

Kaity Nguyễn (vai Linh) trong phim Người vợ cuối cùng ĐPCC

Người vợ cuối cùng có Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn đóng chính, cùng sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp, Anh Dũng, Quốc Huy...

Victor Vũ được nhiều người đánh giá là đạo diễn đương đại với nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Yellow Flowers on the Green Grass), Mắt biếc (Dreamy Eyes) là 2 bộ phim đại diện Việt Nam tham gia vòng sơ tuyển hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải Oscar 2017 và 2021. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Yellow Flowers on the Green Grass), Mắt biếc (Dreamy Eyes), Quả tim máu (Vengeful Heart) và Người vợ cuối cùng (The Last Wife) nằm trong số những phim đạt doanh thu cao của điện ảnh Việt.

Đinh Ngọc Diệp - vợ đạo diễn Victor Vũ - vào vai Bà Hai trong phim ĐPCC

Anh Thiên A. Pham - Giám đốc Công ty 3388 Films - cho biết: "Victor Vũ là một tài năng không thể phủ nhận của điện ảnh Việt hiện đại, và với bộ phim mới nhất - Người vợ cuối cùng, anh tiếp tục chứng tỏ mình là đạo diễn lột tả được vẻ đẹp của Việt Nam, từ quá khứ đến hiện tại".

Người vợ cuối cùng được 3388 Films độc quyền phát hành tại các rạp ở Bắc Mỹ. Theo Box Office Vietnam, phim thu về 96,2 tỉ đồng khi chiếu trong nước.