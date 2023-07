Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 44: Mai Anh bất ngờ 'quay xe' với Gia An?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 43 tối qua có những tình tiết căng thẳng khi Gia An vẫn cố chấp không thôi oán hận bà Lan nên dọn qua căn nhà của bố mẹ để lại sống một mình. Bà Lan vừa buồn rầu vừa phải lo công việc của công ty nên bị tai biến được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc nửa đêm. Gia An thì tắt máy nên ai cũng không liên lạc được nên Trí phải chạy đến nhà tìm.

Mai Anh khẳng định có thể tự lo cho hai mẹ con... Chụp màn hình

Trong một diễn biến trước đó thì Phương đã chửi Gia An là đồ hèn vì anh không biết nghĩ lại công nuôi dưỡng của bà Lan. Sau đó lúc Gia An đến bệnh viện thăm bà Lan đã bị bà giúp việc của gia đình họ Trần, cũng là người biết rõ sự thật thẳng tay tát Gia An vì cho rằng anh là đứa cháu chẳng ra gì. Rồi bà này không kiềm được đã tiết lộ thêm rằng chính mẹ của Gia An là người đã năn nỉ bà Lan giữ lại cổ phần để dành sau này cho Gia An.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 44 tối nay 27.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Gia An cầm tay Mai Anh và hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô nhưng Mai Anh rút tay lại và bảo người cần được Gia An quan tâm lúc này chính là bà Lan. Còn bản thân cô vẫn có thể tự lo cho con được.

Phương sẽ đón nhận tình cảm của Mạnh? Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 44 còn có cảnh Phương đang tưới cây ở Farm stay, Mạnh đến đưa nước uống và bày tỏ mong muốn Phương sẽ trở thành bà chủ của Farm stay.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 44: Mai Anh sẽ nuôi con một mình?