Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 45: Vì sao cuối cùng ông Kình rất đáng thương?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 44 tối qua có những tình tiết cho thấy sau khi biết rõ sự thật là bà Lan vì theo nguyện vọng của mẹ Gia An nên mới giữ lại cổ phần cho anh, không đưa cho ông Quyền bố Gia An trả nợ, Gia An cảm thấy hối hận vì đã đối xử tệ với bà Lan. Anh nói những lời hối hận khi bà Lan đang nằm trên giường bệnh. Thật ra lúc đó, bà đã tỉnh lại và nghe hết những lời của Gia An.

Bà Lan vào sống ở viện dưỡng lão Chụp màn hình

Trong một vài tình tiết khác cho thấy trải qua nhiều biến cố, Mai Anh đã trưởng thành hơn. Gia An nắm tay cô hứa sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con nhưng Mai Anh cho rằng cô có thể lo tốt cho con của mình và muốn Gia An dành thời gian nhiều hơn cho bà Lan. Sau đó, cả nhóm tổ chức sinh nhật cho bà Lan rất vui sau khi đón bà từ bệnh viện trở về. Gia An cầm bánh sinh nhật chúc mừng bà nội.

Gia An trở về tiếp tục tiếp quản công ty Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 44 còn có tình tiết Mạnh tỏ tình với Phương và muốn cô cùng anh thực hiện Farm stay cũng như đồng hành với công ty La La. Phương tuy chưa trả lời nhưng cái cách cô để cho Mạnh nắm tay cũng xem như đồng ý. Ở tập này, Trí cũng tỏ tình với Chi bằng nụ hôn ngọt ngào.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 45 tối nay 28.7 lúc 21 giờ trên VTV1 cũng là tập cuối của phim đã hé lộ cái kết viên mãn khi Gia An trở về tiếp quản công ty La La, còn bà Lan vào viện dưỡng lão ở. Trong một cảnh khác, Gia An hỏi về ông Kình. Bà Lan cho rằng về lý ông Kình sai nhưng về tình thì ông rất đáng thương. Trước đó, Gia An đã nhận được thư thú tội của ông Kình về những gì ông đã làm với bố mẹ Gia An nhưng cũng là vì hoàn cảnh…

Bà Lan cho rằng ông Kình rất đáng thương Chụp màn hình

Như vậy, Nơi giấc mơ tìm về tập 45 tối nay đã khép lại bộ phim. Khán giả sẽ thắc mắc Gia An và Mai Anh có kết hôn? Có lẽ đó là một kết thúc mở cho mối quan hệ này.