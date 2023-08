Phim siêu anh hùng 'Loki' mùa 2 tung trailer kịch tính

Mùa thứ 2 của loạt phim truyền hình trực tuyến Loki - một trong những dự án trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) được mong đợi nhất - vừa tung trailer chính thức với diễn biến nối liền mùa đầu ra mắt năm 2021. Các nhà làm phim Justin Benson và Aaron Moorhead dẫn đầu nhóm đạo diễn chỉ đạo series.

Nam diễn viên Quan Kế Huy xuất hiện trong trailer Loki mùa 2 DISNEY PLUS

Trailer dài hơn 2 phút cho thấy hậu quả từ những diễn biến ở mùa phim trước, khi siêu anh hùng Loki (Tom Hiddleston thủ vai) cùng một biến thể khác là Sylvie (Sophia Di Martino) chạm trán với phản diện Kang the Conqueror (Jonathan Majors), khiến cho dòng thời gian bị phân tách. Lúc trở về dòng thời gian chính, cơ thể của Loki bị tác động dữ dội, bị biến dạng liên tục không kiểm soát được.

Nhân vật Mobius của nam diễn viên Owen Wilson giải thích rằng Loki đang bị hiện tượng "trượt thời gian" khiến cơ thể anh phân tách rồi lại biến mất liên hồi. Không may là hiện tượng này rất khó để khắc phục. Loki nói: "Tôi bị đẩy đi xuyên qua giữa quá khứ và hiện tại".

Phản diện tái xuất, hội Loki hiệp lực để giải quyết vấn đề mới DISNEY PLUS

Sau khi khiến mọi thứ rối tung và sụp đổ trong bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania, phản diện Kang the Conqueror tái xuất và hứa hẹn sẽ mang đến cho cốt truyện của Loki những tình tiết bất ngờ. Loki nói: "Chiến tranh đang tới".

Mùa 2 của Loki hứa hẹn đào sâu hơn nữa vào khái niệm đa vũ trụ mà chính loạt phim này đã giải thích cho khán giả ở cuối mùa 1. Khi bản sao Sylvie và Loki cùng lật đổ "tổ chức phương sai thời gian", họ phát hiện ra được sự thật về một trong những bản sao của Kang the Conqueror, đồng thời tiêu diệt con quái vật trong thế giới bóng tối.

Cũng cuối mùa đầu tiên, dòng thời gian đã bị các nhân vật làm cho phân mảnh. Các nhà làm phim bỏ ngỏ rất nhiều câu trả lời về dòng thời gian mà Loki trở lại thực sự là như thế nào, âm mưu của Kang the Conqueror khi tái xuất ở mùa 2 là gì, và chính Loki sẽ giải quyết vấn đề mà mình gây nên ra sao.

Poster phim Loki mùa 2 DISNEY PLUS

Loạt phim Loki mùa 1 ra mắt khán giả vào năm 2021, các sự kiện diễn ra sau những diễn biến trong bom tấn Avengers: Endgame. Lúc này, một bản sao của Loki (phiên bản năm 2012) đã trốn thoát vào một dòng thời gian khác và có những chuyến phiêu lưu của riêng mình, từ đó dẫn đến những sự kiện như trong mùa 1 và được nối dài trong mùa 2 này. Tuy giới thiệu đến khán giả khái niệm đa vũ trụ cùng hàng loạt dòng thời gian khác nhau, thế nhưng phim được kể lớp lang, không rối mà lại rất cuốn hút. Phim được chấm mức 92% trên Rotten Tomatoes.

Bên cạnh các nghệ sĩ trên, mùa 2 còn quy tụ dàn diễn viên như Quan Kế Huy, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero...; dự kiến chiếu vào tháng 10 tới trên Disney Plus.

Trailer phim Loki mùa 2